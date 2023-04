L’histoire d’un groupe d’amis dont la quête interminable dans le jeu de rôle auquel ils jouent chaque semaine depuis 18 ans est le reflet du marasme de leurs vies.

Il n’est pas nécessaire d’être un geek qui aime les jeux de rôle ni même un connaisseur du court métrage culte qui a inspiré le film pour apprécier Farador, long métrage d’Édouard A. Tremblay à l’affiche dès aujourd’hui (vendredi). Nous en sommes la preuve.

Nous ne connaissons rien de rien à l’univers du jeu de rôle. Mais Farador raconte une histoire humaine avant tout, qui gravite de près autour de ce jeu qui, pour les personnages principaux, est essentiel. Et les histoires humaines peuvent toucher tout le monde.

Scène du film Farador

C’est ainsi que nous séduit ce récit de trois amis dont la quête interminable dans le jeu témoigne de leur difficulté à avancer dans la vie. Charles, le maître de jeu, est un écrivain qui se cherche et s’empêche lui-même d’avancer dans la vie. Le scénariste et acteur Éric K. Boulianne (Le plongeur, Viking) tient ici son premier rôle principal, en plus d’avoir coécrit le scénario. Entouré de Lucien Ratio (Feuilles mortes), Benoît Drouin-Germain (Avant le crash), dans les rôles de l’insupportable Guillaume et de l’étrange mais attachant Louis, Boulianne mène une distribution convaincante.

S’ajoute à l’affiche le nom de Catherine Brunet (23 décembre, Matthias et Maxime), dans le rôle de Kim, la sœur de Charles. Superbe actrice, Brunet tient ici un rôle primordial au film : celui de la personne qui ne fait pas partie de ce monde de geeks et qui permet au spectateur d’obtenir une autre perspective que celle qui se concentre autour de la table de jeu dans le sous-sol des trois comparses. Kim est aussi celle qui viendra aider son frère à avancer, premier pas vers une prise de conscience collective dans tout le groupe d’amis.

Le petit film original d’un peu plus de 10 minutes, La bataille de Farador (2006), que l’on trouve sur YouTube, met en scène un groupe d’amis, adeptes de jeu de rôle. C’est de cette scène (que l’on retrouve en partie dans le film d’Édouard A. Tremblay) qu’est inspiré le long métrage, où un monde fantastique se déploie en parallèle à la réalité, chaque fois que les amis se lancent dans leur jeu. Les deux univers cohabitent bien. Le Monde de Farador du jeu est surfait, mais c’est ce qui fait son charme.

Farador est drôle, touchant, un peu maladroit parfois, mais plutôt bien réfléchi. Il est certain qu’il ne pourra pas plaire à tout le monde. L’univers est niché et s’il n’est pas nécessaire de le comprendre, il n’est toutefois pas forcément facile de l’apprécier. Mais certains pourraient être surpris en lui donnant sa chance.

