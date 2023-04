Le Théâtre Duceppe a été récompensé jeudi par le Conseil des arts de Montréal, qui a souligné ses efforts pour rejoindre divers publics, sa programmation inclusive et audacieuse ainsi que ses initiatives écoresponsables. L’équipe de Duceppe a reçu une bourse de 30 000 $.

« Merci pour ce beau risque, a lancé le codirecteur artistique David Laurin, qui a pris les rênes de Duceppe avec Jean-Simon Traversy en 2017. Merci au conseil d’administration qui a confié il y a six ans la direction de cette institution à trois jeunes plutôt inexpérimentés, Amélie Duceppe [directrice générale], Jean-Simon Traversy et moi-même pour amener le théâtre de Jean-Duceppe, un théâtre ouvert, populaire et accessible vers une nouvelle génération. »

David Laurin a pris le temps de remercier l’un des mécènes les plus importants de Duceppe, Power Corporation. « Vous nous avez permis d’instaurer des résidences d’écritures pour des auteurs québécois depuis cinq ans. En 2022 seulement, on a pu produire quatre pièces d’auteurs québécois : Pétrole, Mama, Le loup, Showtime. »

La décision a été prise «à l’unanimité», a indiqué la directrice générale du Conseil des arts de Montréal Nathalie Maillé en présentant la compagnie.

« Visionnaire, cet organisme n’a pas froid aux yeux, il multiplie les efforts et les stratégies pour rejoindre les publics et fait des avancées sur plusieurs fronts pour agir en toute pertinence avec l’époque actuelle. Une programmation inclusive et audacieuse qui nous rassemble et qui nous ressemble. Des initiatives écoresponsables qui montrent la voie à suivre, une main tendue à toutes les générations », a-t-elle dit en substance.

David Laurin, qui compte investir la somme reçue dans des laboratoires de création, a conclu son discours en souhaitant que Duceppe fasse du théâtre « inclusif » et « spectaculaire ». « Un théâtre qui donne envie aux gens de se déplacer, de venir nous voir, mais aussi écoresponsable, c’est le défi qui nous attend, a-t-il dit. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. J’espère que l’année prochaine, tous les organismes culturels auront avancé. »

Duceppe travaille depuis plusieurs années avec la compagnie Écoscéno, qui récupère des décors de théâtre et de plateaux de cinéma et de télévision pour les remettre en circulation (pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans des sites d'enfouissements), mais qui offre également des formations en écoconception — afin de s’assurer que tous les matériaux utilisés soient récupérables à la fin d’une production.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Le prix du public a été remis au Cinéma Beaubien. C'est l'ex-directeur général du Beaubien, Mario Fortin, qui a récupéré le prix.

Les sept autres finalistes du Conseil des arts de Montréal étaient : le Cinéma Beaubien, le Festival de littérature jeunesse de Montréal (Page par Page), le JOAT Festival international de street dance, Les érotisseries (Les Productions Carmagnoles), Onishka, la Salle Bourgie, Sight+Sound 2022 (Eastern Bloc).

Le Cinéma Beaubien a remporté le prix du public, assorti d’une bourse de 10 000 $. C’est Mario Fortin, qui a accepté le prix remis par la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin. Mario Fortin, qui a été le directeur général du Beaubien jusqu'en décembre 2022, a retracé l’histoire tumultueuse du cinéma aujourd'hui dirigé par Roxane Sayegh, directrice générale des cinémas Beaubien, du Musée et du Parc. Ce sont plus de 7000 personnes qui ont pris part au vote dans cette catégorie.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Handy « HYA » Yacinthe a accepté le prix du jury pour son Festival international de street dance.

Enfin, le prix du jury a été remis à Handy « HYA » Yacinthe, à la tête du JOAT Festival international de street dance, lui aussi accompagné d’une bourse de 10 000 $. HYA a notamment remercié l’équipe de Bust A Move, un festival qui a pavé la voie à JOAT jusqu’en 2015.