Le premier ministre du Canada Justin Trudeau fait une visite à Val-d’Or cette semaine. Voici d’autres événements à ne pas manquer.

La presse

Justin Trudeau à Val-d’Or Le 3 avril, le premier ministre du Canada Justin Trudeau effectue une visite à Val-d’Or à La Corne pour notamment défendre le budget fédéral déposé le 28 mars. Il participera également à une discussion publique avec les employés de l’entreprise Sayona.

Annonce concernant le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Mme Chantal Rouleau La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant un soutien aux personnes et aux familles en situation de vulnérabilité. Le 3 avril, 12 h 30

Quel astronaute canadien ira en mission autour de la Lune ? PHOTO JAVIER SORIANO, AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne sera à Houston dans le cadre d’une annonce concernant l’équipage affecté à la mission lunaire Artemis II. Nous y apprendrons notamment l’identité de l’astronaute canadien qui se joindra à l’équipe. Qui de David Saint-Jacques, Jenni Sidey-Gibbons, Jeremy Hansen ou de Joshua Kutryk sera choisi ? À suivre ! 3 avril, 11 h

Début du procès de l’attentat de la rue Copernic à Paris PHOTO GEORGES GOBET, AGENCE FRANCE-PRESSE L’attentat devant une synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980 a fait quatre morts. Le Libano-Canadien Hassan Diab doit faire face à la justice française aujourd’hui alors que s’ouvre à Paris le procès de l’attentat de la rue Copernic. Toutefois, le professeur Diab ne sera pas présent à l’ouverture des assises spéciales à Paris. À surveiller du 3 au 21 avril. Lisez l’article de notre collaboratrice Lola Breton

Conférence de presse concernant la transformation numérique PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, donne une conférence de presse concernant la transformation numérique. 3 avril, 10 h 15

Développement touristique du Bas-Saint-Laurent PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE La ministre du Tourisme Caroline Proulx La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, tient une conférence de presse concernant un soutien au développement touristique de la région du Bas-Saint-Laurent. Elle sera accompagnée de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata Amélie Dionne et du député de la Côte-du-Sud Mathieu Rivest. 3 avril, 10 h 30

Infrastructures des villages nordiques PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, fait une annonce au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, concernant le soutien du gouvernement relativement aux infrastructures dans les villages nordiques. 3 avril, 14 h, m à Kuujjuaq

Étude détaillée du projet de loi 10 PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ministre de la Santé, Christian Dubé Le projet de loi 10, Loi limitant le recours aux services d’une agence de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux, fera l’objet d’une étude détaillée le 4 avril, de 9 h 45 à 12 h 30.

Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 14 PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur Des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 14, Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues tenues seront tenues à Québec. Du mardi 4 au jeudi 6 avril.

Conférence de presse du chef d’Ensemble Montréal sur la tragédie de la place d’Youville PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, M. Aref Salem fait une annonce sur la gestion des rats. Le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, tient un point de presse pour demander que la lumière soit faite sur la tragédie de la place d’Youville et sur la sécurité et conformité des travaux de transformation de bâtiments dans Ville-Marie. 3 avril, 10 h

Inauguration d’un nouveau pavillon au Collège Montmorency PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry Le Collège Montmorency inaugure un nouveau pavillon, en présence de plusieurs personnalités politiques dont la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, et du ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, Christopher Skeete. Le directeur de l’établissement collégial, Olivier Simard, sera également présent. 3 avril, 15 h 30, à Laval

Dévoilement de la programmation du Festival international de Jazz Montréal PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Concert de The Roots lors de la dernière édition du Festival international de jazz de Montréal Le Festival international de jazz de Montréal dévoile sa programmation pour sa 43e édition. 3 avril, 17 h, à Montréal

Dévoilement de la saison 2023-2024 de Duceppe PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES LA PRESSE David Laurin et le co-directeur artistique du Théâtre Duceppe avec Jean-Simon Traversy. Duceppe dévoile sa programmation théâtrale pour la saison 2023-2024. 3 avril, 14 h

Conférence de presse de la Fondation Autisme & majeur À l’occasion du mois de la sensibilisation de l’autisme, la Fondation Autisme & majeur tient une conférence de presse. Un projet sera notamment annoncé. 3 avril, 10 h, à Montréal

Avant-première du documentaire L’école autrement Le documentaire L’école autrement est présenté en avant-première, en présence du réalisateur Érik Cimon et l’équipe des Films du Rapide-Blanc. Le film donne la parole au personnel enseignant et spécialisé, aux gestionnaires, aux chercheurs et chercheuses, aux sociologues et aux membres de la classe politique pour proposer une réflexion globale des enjeux de l’éducation au Québec. 3 avril, 19 h, au cinéma du Musée à Montréal

Résultats financiers de Postmedia, de Corus Entertainment et de MTY PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les restaurants Ben & Florentine font partie du groupe MTY. Des entreprises dévoileront leurs résultats financiers. C’est le cas du groupe Postmedia (deuxième trimestre de 2023, le 5 avril) de Corus Entertainment (deuxième trimestre de 2023, le 6 avril) et du groupe MTY (premier trimestre de 2023, le 6 avril).