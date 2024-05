(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé jeudi, trois mois après s’être engagée à le faire, que le Canada imposait des sanctions à des colons israéliens « extrémistes » en Cisjordanie qui commettent des actes de violence à l’encontre de civils dans ce territoire palestinien occupé par Israël.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Les sanctions canadiennes s’appliquent à quatre colons israéliens pour « leurs actions violentes et déstabilisatrices contre des civiles et civils palestiniens et leurs biens en Cisjordanie ».

Israël occupe ce territoire palestinien, distinct de la bande de Gaza, depuis 1967, et des juifs établissent de plus en plus de colonies en Cisjordanie. Le Canada et de nombreux autres pays estiment que ces colonies violent le droit international.

L’attaque du Hamas contre Israël en octobre dernier a incité l’État hébreu à bombarder la bande de Gaza. Depuis, les Nations unies affirment qu’il y a eu une forte augmentation du nombre d’attaques de colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie.

Les sanctions annoncées jeudi s’appliquent à quatre colons que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient déjà ciblés cette année. La ministre Joly avait déclaré en février dernier que le Canada emboîterait le pas à ses alliés.

La ministre qualifie les sanctions annoncées jeudi « d’importantes mesures en réponse à cette violence inacceptable ».

« Les attaques récentes des colons israéliens extrémistes ont connu une escalade alarmante, écrit-elle dans une publication sur les médias sociaux. Cette situation porte atteinte aux droits de l’homme des Palestiniens, aux perspectives d’une solution fondée sur la coexistence de deux États et pose des risques pour la sécurité régionale. »

L’un des quatre Israéliens visés par les sanctions est David Chai Chasdai, que le département d’État américain a accusé d’avoir dirigé un carnage au cours duquel plusieurs véhicules et bâtiments ont été incendiés et un civil a été tué.

Yinon Levi, de son côté, a régulièrement conduit les colons à attaquer des civils palestiniens et bédouins, selon Washington, incendiant leurs champs et menaçant de recourir à davantage de violences s’ils ne partaient pas.

Moshe Sharvit, quant à lui, « a harcelé, menacé et attaqué à plusieurs reprises des civils palestiniens et des défenseurs israéliens des droits de la personne », selon le département d’État américain, faisant notamment fuir 100 Palestiniens après leur avoir ordonné de partir.

Enfin, Zvi Bar Yosef a été accusé par Washington de « violences répétées contre les Palestiniens » et de blocage de l’accès à leurs terres.

Le premier ministre Justin Trudeau a récemment annoncé que le Canada ne voterait plus automatiquement aux Nations unies contre la plupart des résolutions visant Israël, parce que le gouvernement de coalition de droite dirigé par le premier ministre Benyamin Netanyahou a contrecarré les efforts en faveur d’une solution à deux États dans la région.

L’ambassade d’Israël à Ottawa a été vainement sollicitée pour commenter les sanctions.