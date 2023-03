Santé Québec

« C’est de ça que le réseau a besoin »

« C’est une bonne chose. Une très, très bonne chose. » L’ancien président et directeur général de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, David Levine, voit d’un bon œil l’arrivée de Santé Québec et la nouvelle loi sur l’efficacité en santé. Le Collège des médecins se dit favorable à ce que les spécialistes assument une « responsabilité collective » pour prendre davantage en charge les patients partout sur le territoire, sous réserve de prendre connaissance de tous les détails. Des syndicats en santé dénoncent toutefois le fait de ne pas avoir été consultés.