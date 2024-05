(Montréal) Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de deux suspects en lien avec un vol de véhicule et des voies de fait graves survenus le 5 février dernier dans l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent.

La Presse Canadienne

Au cours d’une interception pour vol de véhicule, le conducteur avait effectué une manœuvre dangereuse et pris la fuite en heurtant une policière.

Un homme de 51 ans a été appréhendé à L’Assomption, jeudi. Il doit comparaître vendredi au palais de justice de Montréal afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont voies de fait graves, vol de véhicule et recel.

La Division des enquêtes criminelles Ouest a également arrêté une suspecte âgée de 38 ans dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, jeudi. Elle comparaîtra aussi vendredi pour complicité après le fait, vol de véhicule et recel.

Dans un communiqué, le SPVM indique que « s’en prendre à des policières et des policiers est tout simplement inacceptable ».

Le 5 février, vers 18 h 20, deux patrouilleurs du poste de quartier 7 (Saint-Laurent) avaient effectué des vérifications concernant un véhicule rapporté volé sur la rue Halpern, près de l’autoroute 40.

La policière et le policier avient alors remarqué un autre véhicule suspect rôdant dans le secteur. Le conducteur avait fait demi-tour en les apercevant et avait pris la fuite. Il a avait été rattrapé sur la rue Diab, où il a immobilisé le véhicule volé. Le conducteur avait alors mis le véhicule en marche arrière et aurait percuté volontairement la policière qui s’approchait avec son collègue pour l’interpeller.

Le suspect avait ensuite pris la fuite et le véhicule volé a été retrouvé abandonné peu de temps après. Blessée, la policière est toujours en convalescence.

« Les responsables de l’enquête ont des raisons de croire que les suspects appréhendés seraient reliés à plusieurs vols de véhicules », affirme le SPVM dans le même communiqué.