(Saint-Hyacinthe) La fraude pyramidale refuse de mourir. Elle prolifère toujours sous forme de « cercle de dons » ou de « triangle évolutif ». Une figure de proue d’une telle communauté de 2000 membres a été condamnée jeudi à 15 mois de prison à domicile pour avoir empoché plus de 100 000 $ sur le dos de victimes naïves.

Donner 5000 $ pour obtenir 40 000 $ ? C’est la promesse que les recruteuses de la Communauté du triangle évolutif, comme Lioudmila Minina, faisaient aux nouveaux membres. De la poudre aux yeux, évidemment. Grâce à des agentes d’infiltration, la fraudeuse est tombée de son piédestal en 2020.

« La force de la Communauté et de Mme Minina est de convaincre les membres qu’ils participent à un mouvement de solidarité pour les détourner de la triste réalité : la Communauté constitue un stratagème pyramidal classique », a résumé jeudi la juge Catherine Perreault au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Au terme d’un long procès l’été dernier, un jury a reconnu coupable Lioudmila Minina de chefs de fraude et de loteries et jeux de hasard. La naturopathe de 60 ans espérait s’en tirer sans détention, alors que la Couronne réclamait 18 mois de prison ferme. La juge de la Cour supérieure lui a finalement imposé de la prison avec sursis (à domicile). Elle devra rembourser 100 000 $ d’ici trois ans pour éviter de purger 23 mois de prison ferme.

Dans le passé, il y a eu « La Moisson » ou les « Tisseuses de rêves », comme le révélait une enquête de La Presse en 2019. Cette fois, le groupe frauduleux s’appelait la Communauté du triangle évolutif, une organisation à l’origine nébuleuse comptant 2000 membres. Lioudmila Minina, alias Milady, n’était pas la dirigeante ou la fondatrice, mais une membre très prolifique de ce groupe « d’entraide et de partage ».

Un « voyage vers l’abondance » et un « partage de richesse ». C’est ainsi que les « présentatrices » dépeignaient la Communauté aux recrues. Un « don » de 5000 $ à la communauté permettait assurément à une recrue de toucher 40 000 $ grâce au « mouvement circulaire d’argent », disait-on.

« Ce n’est pas si tu vas avoir ta fête, mais quand », promettait Lioudmila Minina aux recrues.

Quinze femmes font partie de chaque « triangle évolutif », une au sommet et huit au bas de l’échelle, qui ont chacune donné 5000 $. Quand une pyramide est complétée, la « fêtée » au sommet reçoit 40 000 $ en « cadeaux » au cours d’une fête d’abondance et de partage. Lioudmila Minina a été « fêtée » à six reprises.

Deux nouvelles pyramides sont ensuite formées avec les membres restants. Chaque membre monte d’un étage dans le « triangle ». Ceux qui étaient auparavant au bas de l’échelle doivent alors recruter deux personnes prêtes à donner 5000 $ pour que l’arnaque se perpétue. Plusieurs « triangles » existent en même temps dans la Communauté.

PHOTO DÉPOSÉE À LA COUR On peut voir comment un triangle complété est ensuite séparé en deux nouveaux triangles

En parallèle, Lioudmila Minina manœuvrait pour « évoluer » plus rapidement que les autres. Elle négociait par exemple avec des participantes pour partager des positions plus avantageuses sur certains triangles. Le but étant de ne pas rester coincé dans un triangle qui « meurt », faute de membres aux bas de l’échelle.

Des « fun names » pour garder le secret

Pour garder le stratagème secret, les membres devaient utiliser des « fun names » plutôt que leur vrai nom. Par exemple, Milady, Athéna, Maximus ou Volchok. Les échanges entre membres se faisaient sur l’application cryptée Telegram. Il leur était interdit d’enregistrer les présentations ou de parler de « triangle » en public.

Par ailleurs, des membres de la Communauté ont témoigné en faveur de l’accusée pendant le procès. L’organisation semble toujours exister.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Lioudmila Minina était accompagnée de plusieurs amis au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Sur la fraude de plus de 250 000 $, Lioudmila Minina a bénéficié de plus de 170 000 $, selon la Couronne. Un montant qui justifiait de la détention ferme. Du côté de la défense, on avançait un montant moindre. Or, la juge Perreault a plutôt évalué le bénéfice de la fraudeuse à 109 000 $.

Parmi les facteurs aggravants, la juge retient le montant de la fraude, la préméditation, la répétition, le rôle important de l’accusée et la vulnérabilité des victimes. Toutefois, la juge ne retient pas que l’accusée a agi au bénéfice d’une organisation criminelle.

Les facteurs atténuants ont toutefois fait pencher la balance vers une peine de prison à domicile. En effet, Lioudmila Minina a un faible risque de récidive, respecte ses conditions de remise en liberté depuis son arrestation et ne représente pas un danger pour la société.

La Couronne réclamait la confiscation partielle de la résidence de l’accusé et de son conjoint Dominic St-Pierre, puisqu’une vingtaine de « fêtes » s’y sont déroulées. Mais la juge a conclu que la mesure serait démesurée.

Me Simon Lacoste et Me Cimon Sénécal ont représenté le ministère public, alors que Me Gabriel Bérubé-Bouchard et Me Célia Hadid ont défendu l’accusée. Celle-ci a porté le verdict de culpabilité en appel.