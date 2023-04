L’ancienne et la nouvelle génération du jazz, ainsi que des dizaines d’artistes pour tous les goûts, se côtoieront sur les scènes du prochain Festival international de jazz de Montréal (FIJM), du 29 juin au 8 juillet. Diana Krall, Herbie Hancock, Buddy Guy, Robert Plant & Alison Krauss et Thundercat sont notamment à l’affiche, en compagnie de Vance Joy, Christine and the Queens, Badbadnotgood, Jean-Michel Blais, entre plusieurs autres.

L’affiche du 43e Festival de jazz de Montréal est aussi garnie que variée. Le jazz y a une présence accrue, mais bien des mélomanes, indépendamment de leurs préférences, devraient y trouver leur compte, en salle comme lors des spectacles extérieurs gratuits. « C’est une des programmations les plus excitantes des 10 dernières années », affirme Maurin Auxéméry, nouveau directeur de la programmation de l’évènement.

L’une des grandes fiertés de l’équipe de programmateurs du FIJM réside dans la rencontre entre l’ancienne et la nouvelle garde de la musique jazz : « On a pu aller chercher les up and coming de la scène, tout en gardant une belle place à nos OG, nos originaux, dit Maurin Auxéméry. On a un vrai équilibre. »

PHOTO AMANDA ANDRADE-RHOADES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Diana Krall à Washington le 1er mars dernier

Ainsi, en haut de l’affiche trônent Robert Plant & Alison Krauss, Diana Krall, Herbie Hancock, George Benson, Chucho Valdés ou encore Buddy Guy, qui tirera sa révérence en compagnie du jeune guitariste et chanteur blues Christone « Kingfish » Ingram. Thundercat, Ibrahim Maalouf, Snarky Puppy et Melody Gardot viennent ajouter leurs noms, conférant une touche plus moderne à cet alignement de prestige.

D’autres artistes bien établis, de différentes appartenances musicales, complètent la liste de têtes d’affiche, soit Vance Joy, Christine and the Queens, Badbadnotgood, Orville Peck, Rodrigo y Gabriela, Natalia Lafourcade, Marisa Monte et le Montréalais Jean-Michel Blais. « Je pense qu’on s’adresse à beaucoup de monde avec cette programmation, estime M. Auxéméry. Mais le fil conducteur, pour nous, c’est une musique qui est emballante et excitante, qui a beaucoup de couleurs. »

Les deux tiers des plus de 350 concerts du FIJM seront présentés gratuitement sur l’une des scènes extérieures. Ce sera notamment le cas pour les concerts de la vedette Thundercat, de Jean-Michel Blais, des Canadiens Badbadnotgood, de Vance Joy et d’un concert célébrant le 50e anniversaire du hip-hop, sur la grande scène principale du festival. La jeune chanteuse new-yorkaise Danielle Ponder, l’artiste émergente jazz Endea Owens et la chanteuse R & B ontarienne Savannah Ré donneront aussi des spectacles gratuits, sur la scène Rogers et la scène TD.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Michel Blais à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts lors du Festival International de Jazz de Montréal 2022

Un public plus jeune

Les festivaliers pourront découvrir l’été prochain de nombreuses vedettes montantes de la scène jazz. La gagnante du prix Grammy de la découverte de l’année cette année, Samara Joy, sera notamment en spectacle au Monument-National.

À l’image de cette chanteuse de jazz de seulement 23 ans, le public du FIJM rajeunit. « Statistiquement, on le voit, relate Maurin Auxéméry. Ça va continuer, avec la présence d’artistes comme Thundercat ou Badbadnotgood. De façon générale, il y a beaucoup de frontières qui sont en train de s’effacer dans la façon de consommer la musique et les festivals. » Il cite l’exemple de Ludovico Einaudi, présent l’an dernier au festival, qui avait su attirer des festivaliers aux âges très variés à la salle Wilfrid-Pelletier.

Cette année, des artistes comme Tiny Habits viendront rejoindre directement la génération Z. Le groupe américain folk originaire de Boston est une de ces prises du festival que les programmateurs voient comme une sorte de pari pour le futur, convaincus que ces artistes sont à la veille de connaître un large succès. « C’est ce qui s’était passé avec Rosalia, rappelle Maurin Auxéméry. Sa première date en Amérique du Nord, c’était chez nous. Et ce n’était pas Rosalia de [la chanson ultrapopulaire] Malamente, c’était Rosalia la flamenca. »

Dans les séries de spectacles gratuits, on retrouvera notamment au Studio TD Gentiane MG, Naïssam Jalal, Mali Obomsawin, Oscar Jerome, Theon Cross, Brandee Younger, CARRTOONS & Friends et Elise Trouw. Au Club Montréal TD, Mopao Mumu, Elliot Maginot, Ping Pong Go, Hanorah, Jonah Yano, Alias, Aiza et FELP viendront défendre les couleurs de la scène montréalaise.

IMAGE FOURNIE PAR L’ORGANISATION Affiche du 43e Festival international de jazz de Montréal

La situation économique n’est pas facile présentement, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y aura une centaine d’artistes sur ces scènes gratuites. Des artistes qui parlent à une démographie un peu moins âgée que ceux en salle. Maurin Auxéméry, directeur de la programmation

En tout, près d’une dizaine de scènes accueilleront des concerts gratuits. Le modèle du festival, qui se concentre principalement sur cette offre gratuite, est quelque peu mis à mal ces dernières années. De plus, la compétition est rude entre tous les évènements du genre, qui ont lieu durant la même période. Mais l’organisation persiste à présenter une programmation tantôt nichée, tantôt accessible, majoritairement à l’extérieur, pour des spectacles auxquels tous peuvent assister.

« Le contexte n’est pas évident, mais on veut créer la programmation la plus excitante possible, en gardant toujours cette idée de la démocratisation de la musique, ajoute Maurin Auxéméry. On est fiers du travail accompli. Je pense qu’on a réussi à livrer une programmation qui fera que les Montréalais et les touristes vont salement tripper. »

Les billets pour les concerts payants seront mis en vente le jeudi 6 avril à 10 h.