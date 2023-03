Avec son album L’eau et les rêves, paru le 24 mars, l’auteure-compositrice-interprète N NAO propose une œuvre entre le folk expérimental et la dream pop. Un son qui fait planer et que l’artiste décrit comme un aboutissement.

Naomie De Lorimier connaît la musique. L’héritage de son grand-père, qui écoutait de l’opéra, le soutien de sa famille, qui lui a permis de baigner dans le milieu des arts dès son jeune âge, ses études en chant jazz : tous ces éléments et plusieurs autres ont permis à l’artiste, que l’on connaît désormais sous le nom de N NAO, de s’épanouir dans son exploration musicale au fil des ans et d’en arriver à présenter aujourd’hui l’album L’eau et les rêves.

« J’ai toujours voulu faire de la scène, raconte-t-elle en entrevue, quelques jours avant la parution de son second disque. J’écoutais beaucoup de musique. C’est quand j’ai étudié le chant jazz, [au cégep de] Saint-Laurent, que j’ai su que ce serait ça, ma vie. »

Ses débuts se font juste après ses études, alors qu’elle présente des spectacles expérimentaux sur la scène underground montréalaise. À son chant, elle a ajouté l’impact des pédales d’effet. La musicienne, également violoncelliste, joue avec les sons, crée une musique bien à elle. Durant un séjour de plusieurs mois à Berlin, après le cégep, elle présente une performance de musique instrumentale et la réception la fait rêver. « La taverne était pleine et je me suis rendu compte qu’il y avait plein de gens qui veulent de toutes sortes de musiques différentes. Il y avait un public pour ce que je faisais. »

Son projet musical continue d’évoluer, jusqu’à la création de N NAO. « J’ai commencé à écrire avec la guitare, raconte l’artiste. J’ai sorti À jamais pour toujours, mon premier disque, autoproduit. C’était ma première tentative de faire des chansons moins expérimentales. »

La rencontre avec Charles Marsolais-Ricard, qui est impliqué de près dans les créations de N NAO (notamment à la coproduction, mais aussi sur le plan musical), a été importante pour Naomie. Au fil du temps, d’autres musiciens ont marqué son parcours, dont le réalisateur Jean-Bruno Pinard (Thierry Larose, Anatole, Ariane Brunet), avec qui elle collabore aussi depuis le début du projet.

Désormais sous la bannière de la maison de disques Mothland, l’artiste se sent mieux entourée que jamais, comprise, mais aussi soutenue.

J’ai trouvé des gens qui m’accompagnent, qui m’inspirent. Ce n’est pas sans embûche de faire de la musique qui est plus “difficile”. Mais j’ai pu prendre de l’assurance dans ma démarche. J’ai l’impression de mieux comprendre ce que je fais. N NAO

Sur son X

« Avec l’album que l’on sort aujourd’hui, je me sens ancrée dans l’intersection entre la chanson et la recherche plus conceptuelle et expérimentale. » De sa voix calme, son ton posé et sûr, Naomie nous explique qu’elle se sent sur son X. Tout semble l’avoir menée à ce moment précis, où ses explorations passées se rencontrent.

Sur L’eau et les rêves, N NAO expérimente au gré d’une création qui touche à l’ésotérisme. Le titre le dit, l’eau et les rêves jouent un grand rôle dans la composition et l’écriture. « Mes rêves, ç’a été un élément de recherche, affirme l’auteure-compositrice-interprète. Je me suis entraînée pour des rêves plus lucides, pour pouvoir y trouver des idées. Je prenais ma guitare et j’enregistrais des souvenirs ou des moments forts. »

Quant à l’élément de l’eau, il est pour elle « une manière de [se] recueillir », elle qui adore se baigner. « Charles [Marsolais-Ricard] m’a offert le livre L’eau et les rêves, à la fin de l’écriture de l’album. Ça dit que l’eau est la matière même des rêves. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L'eau est pour N NAO « une manière de [se] recueillir ».

Je me suis rendu compte après coup que pendant le processus d’enregistrement, j’avais pris plein de photos de chutes, de la glace, de la neige ou bien j’apportais ma Go Pro avec moi dans mes baignades. Ça m’avait accompagnée et bercée. N NAO

Composé surtout « à la guitare ou à la pédale », son nouvel album est riche en mélodies, en envolées instrumentales, tout en étant bouleversant de délicatesse. Les couches sonores s’accumulent et s’agencent. N NAO maîtrise bien l’art de l’échantillonnage, qui se traduit dans sa musique comme dans sa vie. « Je prends beaucoup de photos, de vidéos, je ramasse des fleurs, je prends des échantillons sonores, explique-t-elle. Je suis une personne hyper intuitive, j’aime être dans le jeu et l’exploration. Je trouve que [l’échantillonnage], ça rend la musique très intime. Ça devient une fenêtre sur des morceaux de ma vie. »

« J’ai essayé de trouver du réconfort dans l’écriture ou les mélodies, comme pour me soigner à travers cet album », continue-t-elle. Maintenant qu’il existe pour les autres, Naomie est déjà prête pour la suite, elle qui n’a jamais cessé d’écrire. « Chaque fois qu’on a sorti des [extraits] de l’album, je me sentais plus légère, ça faisait de la place pour de nouvelles idées. Je me sens inspirée. »