Un voyage folk et délicat sur une quête identitaire qui résonne longtemps.

Il y a des albums pour danser, d’autres pour se détendre, certains appellent davantage à l’écoute et la réflexion. C’est le cas de Maison vent de Willows (Geneviève Toupin) qui, après l’émouvant EP The Hills, propose un album en français.

À travers son récit très personnel, l’autrice-compositrice-interprète métisse d’origine franco-manitobaine et québécoise d’adoption raconte une histoire universelle : celle d’une personne écartelée entre deux cultures, dont le cœur fait des allers-retours entre deux camps de base, et qui retourne à ses racines pour mieux se comprendre et choisir ce qu’elle désire laisser en héritage.

Pour retrouver son chemin et se rappeler qui elle est, Geneviève Toupin tisse ainsi une « longue broderie », chante-t-elle justement dans la puissante Lignées : les ancêtres qui ont fait l’Histoire, ses aïeules et sa mère, c’est toute une filiation de femmes qui la guide et qu’elle célèbre de cette voix si claire, juste et nuancée qui, d’un projet à l’autre, ne cesse de nous émouvoir.

Intime, doucement folk, Maison vent est un album qui respire, réalisé avec délicatesse par Joseph Marchand. La musicienne qui joue du piano et de la guitare s’est d’ailleurs fort bien entourée pour ce projet de cœur et d’intelligence, avec Émilie Proulx à la codirection artistique et à la basse, François Lafontaine aux synthétiseurs, Robbie Kuster à la batterie et aux percussions et Alexandre Tétrault au violon.

Avec quelques touches d’anglais et de métchif-français – langue ancestrale de la nation métisse –, Maison vent est porté par le souffle de la plaine manitobaine et comble les 2000 km qui séparent Montréal de Rivière-Rouge. Et propose un voyage intérieur qui ne s’applique pas à n’importe quel moment de la journée, mais qui, pour peu qu’on y prête l’oreille, continue de résonner longtemps.

« Y en a qui avancent d’un pas certain/Moi je marche entre les mondes/C’est comme ça/J’ai cherché ma place longtemps/Et si tu veux l’savoir/Parfois j’la cherche encore. »

