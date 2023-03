À l’été 2020, en pleine campagne électorale et en quête de nouveaux moyens de punir la Chine, le président Donald Trump a menacé de couper l’accès de TikTok aux téléphones de millions d’Américains, à moins que sa société mère n’accepte de vendre toutes ses activités aux États-Unis à des propriétaires américains. La tentative a échoué.

Aujourd’hui, plus de deux ans plus tard, après de longues études sur la manière dont les autorités chinoises pourraient utiliser l’application à des fins diverses, de la surveillance aux opérations d’information, l’administration Biden tente une démarche étonnamment similaire. Elle est mieux organisée, vérifiée par des avocats et coordonnée avec de nouveaux projets de loi au Congrès qui semblent bénéficier d’un soutien bipartisan considérable.

Pourtant, mettre TikTok à l’abri de l’exploitation chinoise – en tant qu’outil permettant aux autorités chinoises de surveiller les goûts et les déplacements des Américains, en tant que point d’entrée dans les téléphones qui contiennent toute leur vie et en tant que moyen de diffuser de la désinformation – s’avère plus difficile qu’il n’y paraît.

Les tensions autour de l’application atteindront leur paroxysme ce jeudi, lorsque le directeur général de TikTok, Shou Chew, établi à Singapour, témoignera devant la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants, une audition qui donnera aux démocrates comme aux républicains une rare occasion de faire part de leurs soupçons directement à l’entreprise.

Mardi, M. Chew a publié un TikTok à partir du compte principal de l’entreprise, déclarant que « certains politiciens » essayaient de priver de l’application 150 millions d’utilisateurs aux États-Unis, y compris de petites entreprises.

Mais après deux ans de négociations avec TikTok sur la mise en place de nouvelles protections, il n’est pas certain que l’entreprise puisse faire quoi que ce soit, à moins de confier l’ensemble de ses activités à des Américains, pour répondre aux inquiétudes des agences de renseignement américaines. Le numéro 2 du département de la Justice et d’autres ont effectivement rejeté les propositions de ByteDance, la société mère de TikTok, visant à répondre à ces préoccupations.

Toute décision visant à supprimer l’application, soit en l’interdisant à 150 millions d’utilisateurs aux États-Unis, soit en bloquant les téléchargements ultérieurs, serait politiquement délicate pour Joe Biden. Personne n’a mieux résumé le dilemme politique que Gina Raimondo, la secrétaire au Commerce, qui est au cœur des nouvelles mesures de contrôle des exportations de produits de haute technologie vers la Chine.

« La politicienne en moi pense que vous allez littéralement perdre tous les électeurs de moins de 35 ans, pour toujours », a-t-elle récemment déclaré à Bloomberg News.

La Chine, cybermenace

Mme Raimondo et d’autres fonctionnaires s’empressent d’ajouter qu’une mauvaise politique n’est pas une raison pour renoncer à une interdiction totale si la menace pour la sécurité nationale le justifie. Le problème est d’autant plus complexe que certains des plus grands organes de presse du monde, dont le New York Times, ont désormais des comptes TikTok, ce qui signifie que fermer l’application pourrait donner l’impression d’arrêter la diffusion d’informations basées sur des faits pour contrer la désinformation chinoise.

« Il s’agit en grande partie du jeu de la poule mouillée », a déclaré James A. Lewis, qui dirige le programme sur les cybermenaces au Center for Strategic and International Studies (Centre d’études stratégiques et internationales). Il estime toutefois que M. Biden a beaucoup plus de chances de réussir que son prédécesseur.

« Différente de l’administration Trump, je pense que cette administration a une chance de gagner – les attitudes ont changé à l’égard de la Chine », a-t-il déclaré. Plusieurs nouveaux projets de loi qui, de différentes manières, donneraient au président une nouvelle autorité explicite pour fermer TikTok ont reçu un soutien bipartisan. Ils sont motivés par la conclusion de la communauté du renseignement, contenue dans l’évaluation de la menace mondiale remise au Congrès, selon laquelle la Chine reste la cybermenace « la plus vaste, la plus active et la plus persistante » pour le pays.

Pourtant, jusqu’à présent, la menace que représente TikTok est largement théorique.

Il y a eu une poignée de cas d’abus, y compris des efforts pour géolocaliser les journalistes qui ont publié des informations divulguées sur l’entreprise. Mais l’administration n’a pas présenté de preuves complètes et déclassifiées d’un effort systémique d’utilisation de l’application pour faire progresser les efforts de collecte du gouvernement chinois.

Cela n’a pas empêché près de 30 États d’interdire TikTok sur les téléphones officiels du gouvernement ou des entrepreneurs, et les employés fédéraux sont tenus de la supprimer également, mais pas sur leurs appareils personnels.

Il y a trois domaines qui posent problème. Le premier est l’endroit où TikTok stocke les données de ses utilisateurs américains. Jusqu’à récemment, une grande partie de ces données se trouvait sur des serveurs gérés par ByteDance à Singapour et en Virginie, ce qui, comme beaucoup le craignaient, aurait permis à la Chine d’exiger de TikTok qu’elle lui remette les données de ses utilisateurs en vertu des lois sur la sécurité nationale de Pékin. Cette année, TikTok a tenté de devancer cet argument en déclarant qu’elle supprimerait les données de ses utilisateurs américains des serveurs de ByteDance et les transférerait sur des serveurs gérés par Oracle, une société américaine spécialisée dans l’informatique en nuage.

Qui contrôle l'algorithme ?

Vient ensuite la question la plus difficile : qui écrit l’algorithme, le code qui constitue la sauce secrète de TikTok ? Ce code évalue les choix de l’utilisateur et s’en sert pour sélectionner d’autres éléments à lui fournir – un numéro de danse favori, ou peut-être un article d’actualité intéressant. Les algorithmes ont été écrits en Chine, par des ingénieurs chinois qui ont affiné l’art de donner aux utilisateurs ce qu’ils veulent voir. Matt Perault et Samm Sacks ont récemment écrit sur le blogue Lawfare que « TikTok pourrait décider unilatéralement de donner la priorité à des contenus qui menaceraient ou déstabiliseraient les États-Unis ». Cela non plus ne s’est pas encore produit, du moins pas par l’intermédiaire de TikTok.

Enfin, la question se pose de savoir si une application dont peu de gens comprennent l’algorithme pourrait permettre à des personnes extérieures, y compris le ministère chinois de la Sécurité nationale, de pénétrer dans les téléphones des Américains – pour connaître non pas leurs préférences en matière de danse, mais le vaste ensemble de données qu’ils transportent dans leurs poches.

En novembre, Christopher Wray, directeur du FBI, a averti que le gouvernement chinois pourrait utiliser l’algorithme de TikTok pour des « opérations d’influence ».

Le général Paul Nakasone, chef du U.S. Cyber Command et directeur de la National Security Agency, s’est fait l’écho de ces préoccupations ce mois-ci, en déclarant que « ce n’est pas seulement le fait que l’on puisse influencer quelque chose, mais que l’on puisse aussi désactiver le message lorsqu’on dispose d’une population d’auditeurs aussi importante ».

TikTok a cherché à répondre aux préoccupations en matière de désinformation en publiant une longue liste de politiques actualisées pour la modération des vidéos, y compris de nouvelles restrictions et des règles d’étiquetage pour les deepfakes, de fausses vidéos très réalistes réalisées à l’aide de l’intelligence artificielle. Ainsi, TikTok n’autorisera pas les deepfakes de personnalités privées et interdira ceux de personnalités publiques si le contenu est utilisé à des fins de promotion. TikTok a également fourni plus de détails sur la manière dont il « protégera l’intégrité civique et électorale ».

Un porte-parole de TikTok n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Du contrôle à partir des États-Unis

Selon sa dernière proposition, TikTok ne se contenterait pas de stocker les données des utilisateurs américains sur les serveurs d’Oracle aux États-Unis ; la société d’informatique en nuage contrôlerait également son algorithme de recommandation de contenu, ce qui, selon TikTok, permettrait d’éviter que l’application ne soit utilisée pour diffuser de la propagande. Enfin, l’entité régissant l’application aux États-Unis serait supervisée par un conseil d’administration composé de trois personnes approuvées par le gouvernement.

Mais cette proposition n’a pas satisfait à Washington. Certains membres de l’administration, dont Lisa Monaco, procureure générale adjointe, craignaient que ces conditions ne soient pas assez strictes. L’administration a également dû faire face à une pression croissante de la part des législateurs, qui estimaient que l’application devait être totalement interdite.

Aujourd’hui, l’administration Biden poursuit une nouvelle stratégie.

Publiquement, elle a soutenu au début du mois un projet de loi émanant d’un groupe bipartisan de sénateurs, qui donnerait au département du Commerce des pouvoirs plus clairs en matière d’interdiction de l’application, ce qui pourrait rétablir l’influence du gouvernement sur ByteDance. En privé, des fonctionnaires de l’administration ont dit à TikTok qu’ils voulaient que son propriétaire chinois vende l’application sous peine d’interdiction. Si le projet de loi est adopté, il renforcera considérablement la position de l’administration pour forcer la vente de l’application.

Peter Harrell, avocat et ancien directeur principal de l’économie internationale et de la compétitivité au sein du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que le projet de loi était « important parce que les États-Unis, lorsqu’ils traitent avec TikTok et d’autres applications chinoises, ont besoin d’autorités juridiques claires pour réglementer et contraindre les actions », ce qui n’existe pas dans la législation actuelle.

Un porte-parole de la Maison-Blanche s’est refusé à tout commentaire, se contentant d’indiquer qu’il soutenait déjà le projet de loi.

