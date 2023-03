« J’adore les jokes et j’aime en faire avec vous », s’est exclamé Pierre-Yves Roy-Desmarais après avoir accepté son troisième prix d’une soirée dont il ressort grand gagnant, comme l’an dernier.

Il était reparti de la cérémonie de 2022 avec trois statuettes, mais les trois qu’il ajoute à sa récolte cette année revêtent un surplus de prestige. Après deux éditions des Olivier adaptées à la triste réalité de la pandémie, le gala des comiques renouait dimanche avec le cœur battant de sa mission : célébrer ce que les professionnels du drôle accomplissent sur scène, en chair et en os et en sueur.

Avec son look de caïd dans Omertà et avec émotion, Pierre-Yves Roy-Desmarais est ainsi allé cueillir les trophées de l’auteur de l’année/spectacle d’humour (également remis à ses camarades David Beaucage et Alexandre Forest), du spectacle d’humour de l’année ainsi que l’Olivier de l’année. Son spectacle s’intitule Jokes Chapeau Maman Magie Piano ; il pourra le rebaptiser Jokes [Tour du] Chapeau Maman Magie Piano.

Première cerise sur le chapeau : son metteur en scène Guillaume Girard l’emportait aussi, en fin d’après-midi, lors du gala de l’industrie, dans la catégorie idoine. Deuxième cerise sur le chapeau : Complètement lycée, la parodie de roman-savon américain dont Roy-Desmarais est le co-idéateur avec Rosalie Vaillancourt, a gagné dans la catégorie de la série web humoristique de l’année.

« Il y a de nouvelles propositions en humour et je suis vraiment fier de faire partie de cette vague-là », a lancé le fantaisiste de 28 ans en tombée de rideau d’une soirée qui, malgré cette concentration de lauriers entre les mains d’un même homme, aura su mettre en lumière la riche hétérogénéité de l’offre comique actuelle.

Pierre-Yves Roy-Desmarais devient le troisième humoriste à triompher dans les trois catégories les plus importantes au cours de la même soirée, après Louis-José Houde en 2009 (pour Suivre la parade) et Mike Ward en 2019 (pour Noir). Il est cependant le seul à avoir accompli cet exploit avec un premier spectacle.

À cause de l’hiatus forcé par la pandémie, l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, qui chapeaute le Gala Les Olivier, avait exceptionnellement ouvert ses catégories liées à la scène à des spectacles lancés en 2019 et en 2020. Ce qui explique notamment les citations décernées à des œuvres moins récentes, comme celles de Sam Breton et Simon Gouache.

La découverte déjà un peu connue

Il arrive que le prix de la découverte de l’année soit remis à des figures déjà un peu établies, observait l’animatrice de la cérémonie, Katherine Levac. « Pas ce soir », a répliqué son ami Sam Breton, qui s’était joint à elle le temps d’une présentation d’une corrosive ironie, réunissant certains des proches des nommés. Mais il se trouve que Matthieu Pepper, découverte de l’année 2023, est déjà, oui, un peu établi, à l’instar de plusieurs de ses prédécesseurs dans cette catégorie.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Matthieu Pepper

Le jeune gentilhomme, dont la série Entre deux draps avait été nommée émission télé humoristique de l’année en 2022, a accepté son premier Olivier personnel sous le regard ému de sa mère Nicole. Une semaine après les Oscars, c’est indéniable : l’actuelle saison des galas appartient aux mamans.

Mais ça vaut quoi, au juste, un Olivier ? Celui de la découverte de l’année compte, en tout cas, parmi les plus fiables : ses deux seuls gagnants (sur 24) à avoir connu des carrières plus confidentielles sont Crampe en masse (en 2000) et Christopher Williams (en 2005).

D’autres gagnants

Avec la victoire de Club Soly dans la catégorie de l’émission télé humoristique de l’année, et la sienne dans la catégorie de la capsule ou du sketch web humoristique de l’année, Arnaud Soly a été dimanche l’autre principale tête couronnée d’un gala au cours duquel il a brillé avec Virginie Fortin, dans un numéro raillant l’humour des années 1990 et son inexplicable affection pour les pantalons de cuir.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Arnaud Soly

Justine Philie a pour sa part provoqué une des plus vives réactions en divulgâchant l’éviction d’une résidante de Big Brothers Célébrités. L’autrice venait chercher avec sa collègue Gabrielle Caron l’Olivier du numéro d’humour de l’année pour La fourche de Korine Côté (qui a peut-être, ou pas, été mise à la porte de la téléréalité de Noovo, on ne voudrait surtout pas vous voler la surprise).

Une des seules autres femmes à avoir eu la main chanceuse est Stéphanie Vandelac, coanimatrice et conscience morale de Couple ouvert, podcast humoristique sans script de l’année, qu’elle pilote avec son conjoint, Thomas Levac. À l’heure à laquelle vous lisez ceci, les tourtereaux « frenchent » peut-être encore.

Notons aussi qu’Odrée Rousseau verra son nom gravé dans une figurine d’Olivier Guimond, elle qui coécrit avec François De Grandpré et Charles Beauchesne Les pires moments de l’histoire, élu pour la troisième fois podcast humoristique avec script de l’année.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE François Létourneau

Toute l’équipe de C’est comme ça que je t’aime a pour sa part célébré au Baby Duck sa double victoire dans les catégories série de fiction humoristique de l’année et texte de l’année : série télé ou web humoristique (remis en après-midi à François Létourneau).

Fabien Cloutier, qui présente cette semaine à Montréal la première médiatique de son deuxième spectacle, Délicat, ramènera dans les studios de Paul Arcand son trophée de la capsule ou sketch radio humoristique de l’année. « Les politiciens vont te voir en ayant peur. Moi, j’aimerais ça te pincer tes belles joues rondes », a-t-il avoué au matinier du 98,5 FM.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Katherine Levac, animatrice de la soirée

À l’École nationale de l’humour, Katherine Levac s’était fixé comme objectif numéro un de devenir amie avec Phil Roy. À la fin de sa première présence à la barre des Olivier, ses collègues semblaient nombreux à considérer l’animatrice non seulement comme une camarade, mais aussi comme la candidate idéale à sa propre succession.