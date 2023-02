Le spectacle Baobab a été présenté à la Maison Théâtre en 2010, avec entre autres Widermir Normil et Philippe Racine.

La pièce Baobab présentée à New York en mars

La pièce Baobab, du Théâtre Motus, créée à Montréal il y a près de 14 ans, sera présentée au New Victory Theatre de New York du 11 au 19 mars.

Écrite et mise en scène par Hélène Ducharme, cofondatrice du Théâtre Motus, Baobab avait été créé au Festival Petits bonheurs à l’été 2009. Un conte écrit par l’auteure de Nombril et Bulles à la suite d’un périple au Mali et au Sénégal.

Ducharme avait imaginé ce conte narré par le griot du village – interprété par Widermir Normil – dans lequel un baobab tombe amoureux de la terre, y plonge ses racines et a quatre enfants. Mais le soleil, jaloux de cette histoire d’amour, refuse de se coucher et brûle la terre.

Les personnages se servent de masques-costumes, de marionnettes en bois et de multiples instruments de musique (balafon, djembé, kora) pour nous raconter cette histoire (destinée aux 4 à 7 ans) reprise quelques fois au Québec depuis sa création.