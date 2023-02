À compter du 30 mars prochain, une nouvelle comédie musicale s’installera au Théâtre St-Denis : Le Bodyguard, inspirée du film à succès sorti en 1992 qui rassemblait à l’écran Whitney Houston et Kevin Costner.

Adaptée et mise en scène par Joël Legendre, la comédie musicale mettra en vedette Frédérick De Grandpré dans le rôle du garde du corps Frank Farmer et une nouvelle venue sur la scène théâtrale, Jennifer-Lee Dupuy, dans le rôle de la chanteuse Rachel Marron. Sharon James (en alternance avec Maëva Grelet), Widemir Normil, Tommy Durand et Normand Carrière feront aussi notamment partie de la distribution.

Dès que Joël Legendre a été pressenti par la bande de Musicor Spectacles pour monter Le Bodyguard, il a compris que l’un de ses plus grands défis serait de trouver « sa Whitney ». En effet, l’histoire s’attarde au destin de Rachel Marron, star internationale de la chanson poursuivie par un harceleur violent. En un mot, le rôle est costaud, sans compter que c’est à la principale interprète féminine que reviennent les plus grandes prouesses vocales, dont l’inévitable pièce I Will Always Love You.

La perle s’est présentée, alors que les auditions étaient terminées, sous les traits de Jennifer-Lee Dupuy. Cette chanteuse élevée dans la tradition gospel a fait partie de nombreuses chorales et gagne sa vie comme chef de projet dans une entreprise de matériaux de construction. « J’ai grandi à l’église et j’ai toujours chanté », explique la femme d’origine haïtienne. « J’ai même voyagé en Europe pour former des chorales gospel. Ce sera ma première expérience de jeu, mais Joël m’a bien entourée… »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jennifer-Lee Dupuy a un important bagage professionnel dans le milieu de la musique gospel.

« On avait besoin d’une star et dès que j’ai vu la démo de Jennifer-Lee, j’ai senti son aura, sa présence, explique Joël Legendre. C’est une interprète que l’on ne connaît pas, mais qui a pourtant un énorme bagage. Sa mère était directrice de chorale comme celle de Whitney Houston. Le Bodyguard marquera ses débuts au théâtre, comme Whitney a commencé sa carrière d’actrice dans le film. Toutes deux ont 30 ans… C’est le fun de découvrir un nouveau visage. »

Dans le cas du personnage de Frank Farmer, le choix de l’interprète s’est fait facilement : « J’avais le nom de Frédérick De Grandpré en tête depuis le début. C’est un homme gentil qui, en plus, est champion en arts martiaux ! »

L’acteur a revu le film réalisé par Mick Jackson pour se remettre le rôle en tête. Ce qu’il a redécouvert lui a plu. « La proposition de Kevin Costner est intéressante. Son garde du corps est un gars vulnérable qui a peur et qui surmonte cette peur par l’action, la préparation. Le livret de la pièce est très intéressant, très cohérent. C’est une belle histoire d’amour et d’action. »

En français d’ici

Joël Legendre aurait pu se contenter de reprendre le livret traduit de la comédie musicale Bodyguard, qui a été montée sur diverses scènes notamment dans le West End à Londres. Il a préféré adapter le texte pour lui donner un accent plus québécois – sans pour autant tomber dans le joual –, mais aussi pour situer l’action en 1992, « à l’époque des larges épaulettes et du maquillage ».

À savoir : si le texte est traduit en français, les chansons, elles, restent en langue originale anglaise. Et d’autres pièces du répertoire de Whitney Houston ont été ajoutées à la comédie musicale, dont How Will I Know, I Wanna Dance With Somebody ou Greatest Love of All.

« Whitney Houston est une idole pour moi depuis toujours, dit Joël Legendre. Elle a vécu tant de drames. Elle a été mal entourée dans sa vie et j’ai envie de lui redonner ses lettres de noblesse avec ce spectacle. J’aimerais qu’elle soit fière du résultat. »

La comédie musicale Le Bodyguard est présentée au Théâtre St-Denis dès le 30 mars et à compter du 28 juin sur la scène du Théâtre Capitole de Québec.