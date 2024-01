Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise

American Nightmare

On n’a jamais été grand amateur de documentaires criminels, communément appelés true crime. Mais puisque American Nightmare (en français, La vérité kidnappée : du rêve au cauchemar américain) trônait au sommet du palmarès de Netflix depuis une semaine, on s’est laissé tenter. Et, surprise, on n’a pas été déçu. Composée de trois épisodes bien compacts, cette série revisite l’enlèvement d’une Américaine en 2015 à Vallejo, en Californie. Et sans rien divulgâcher (ou presque), on peut dire qu’elle met en lumière l’amateurisme frustrant des forces de l’ordre (police locale et FBI), leur arrogance insupportable, et surtout leur vision en tunnel pernicieuse qui donne envie de défenestrer sa télécommande.

Netflix

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Jean-Philippe Baril Guérard avec Stéphanie Harvey à l’émission Bien joué !

Bien joué !

Dans l’espoir d’attirer un jeune public, Télé-Québec propose ce magazine qui célèbre la culture des jeux vidéo. Pilotée par l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard (dont l’enthousiasme est contagieux), l’émission repique les codes de Twitch, cette plateforme sur laquelle on regarde d’autres personnes jouer à des jeux vidéo. Et contre toute attente, on s’y plaît. Le réalisateur Simon Lamontagne (Les aventures du Pharmachien) confère une esthétique très TikTok au rendez-vous télévisuel produit par Urbania, lequel rassemble des collaborateurs manifestement passionnés, comme Stéphanie Harvey, Kevin Raphaël et Mathieu Pellerin d’OD. Cette semaine, l’animateur affronte l’humoriste Yannick De Martino à Street Fighter 6. La suivante, on redécouvre des jeux rétro, comme Donkey Kong Country.

Télé-Québec, vendredi à 18 h 30

La valeur sûre

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Pierre Hébert anime Les petits tannants.

Les petits tannants

On a toujours trouvé cette émission mignonne, mais cet hiver, pour toutes sortes de raisons, elle nous fait rire fort. Et souvent. Pierre Hébert est évidemment responsable de plusieurs moments d’hilarité. Juste assez baveux et jamais à court de répartie, l’animateur et humoriste s’en permet davantage. Et chaque fois qu’on voit un jeune mentir de manière éhontée et franchement évidente (« Une maman chouette est passée. Elle avait des griffes », a récemment déclaré une fillette pour expliquer pourquoi les cordes d’une guitare étaient arrachées), on regrette tous nos mensonges proférés avant l’âge de 7 ans, alors qu’on croyait être hyper subtil. Invitée spéciale cette semaine : la comédienne Catherine Trudeau.

ICI Télé, vendredi à 19 h

En rattrapage

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA L’humoriste Simon Gouache dans l’émission documentaire Le clown est triste

Le clown est triste

Diffusé la semaine dernière sur Canal Vie et Noovo, ce documentaire aborde les enjeux de santé mentale des humoristes par l’entremise d’entrevues et d’images d’archives. On salue le choix des invités, un groupe diversifié d’humoristes qui n’ont pas peur de montrer leur vulnérabilité, dont Maude Landry, Cathy Gauthier, Coco Belliveau et Eric Preach. Parmi les moments forts, soulignons Simon Gouache qui perd ses moyens en parlant d’« anxiété ruminatoire » (pensées envahissantes), les observations judicieuses de Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l’École nationale de l’humour, un extrait d’un numéro de Jean-François Mercier dans lequel il avoue avoir songé au suicide, et Mario Jean qui raconte sa crise de panique.

Crave et Noovo.ca