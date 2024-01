PHOTO RICHARD DREW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(San Francisco) L’américain Netflix a gagné plus de 13 millions d’abonnés supplémentaires pendant le quatrième trimestre, soit beaucoup plus que prévu, atteignant 260,28 millions en tout.

Agence France-Presse

La plateforme de streaming a réalisé 8,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires pendant la saison des fêtes (+12,5 % en un an), un résultat aussi supérieur aux prévisions des analystes. Son titre prenait plus de 4 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Plus de détails à venir.