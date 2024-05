Le fabricant de produits pour enfants et de meubles de maison a enregistré des revenus de 351,1 millions US, contre 333,2 millions US pour la même période en 2023, soit une augmentation de 5,4 %.

Les Industries Dorel affichent un chiffre d’affaires en hausse et voient aussi sa perte nette se rétrécir au premier trimestre de 2024 par rapport à celui de l’an dernier.

La Presse Canadienne

La perte nette de la société montréalaise s’est élevée à 17,6 millions US, soit 0,54 $ US par action diluée, pour le trimestre s’étant terminé le 31 mars. Il s’agit d’un recul par rapport à 31,5 millions US, soit 0,97 $ US par action diluée, à pareille date l’an dernier.

Pour sa division de Produits de puériculture, Dorel a dégagé un bénéfice opérationnel de 0,5 million US au premier trimestre de 2024, contre une perte opérationnelle de 8,9 millions US l’année dernière.

Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 1,1 million US au premier trimestre.

Le chiffre d’affaires s’est chiffré à 212,7 millions US, en hausse de 6,3 % par rapport aux 200,0 millions US de l’exercice précédent.

« L’optimisme interne est élevé, car le secteur tire profit de l’introduction d’une sélection variée de nouveaux produits excitants », a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz, dans un communiqué.

Il ajoute que les « détaillants et les consommateurs ont bien réagi à ces nouvelles offres, les ventes en magasin ayant bien rebondi, stimulant la croissance par des gains de parts de marché ».

Pour la division Maison, l’entreprise déclare également des revenus en hausse pour le premier trimestre. Ils se sont élevés à 138,4 millions US, contre 133,2 millions US à la même période en 2023.

Elle a aussi vu une réduction de sa perte opérationnelle passant de 13,9 millions US l’an dernier à 3,6 millions US pour les trois premiers mois de 2024.

M. Schwartz a souligné que la division avait réussi à réduire « sa perte opérationnelle ajustée de 10,5 millions US, malgré la faiblesse persistante du marché du meuble, où les ventes de l’industrie continuent d’accuser un retard par rapport à toutes les autres catégories de produits de consommation ».

Il a indiqué que les opérations sont désormais plus rentables depuis l’annonce d’un plan visant à simplifier et combiner certaines composantes clés du secteur Maison. La société prévoit de réaliser des économies de 4 millions US par an.