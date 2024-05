McDonald’s envisage de lancer aux États-Unis un repas à 5 $, qui devrait permettre à la chaîne de hamburgers d’attirer à nouveau les consommateurs les plus économes.

Daniela Sirtori Bloomberg

L’offre pourrait comprendre un McChicken ou un McDouble, des frites et une boisson, selon une source proche du dossier qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, le directeur général Chris Kempczinski a déclaré que McDonald’s devait se concentrer sur le caractère abordable de ses produits, étant donné que les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux prix. Les résultats de l’entreprise ont été inférieurs aux prévisions.

« Ce que nous n’avons pas aux États-Unis à l’heure actuelle, c’est une plateforme nationale de valeur », a déclaré M. Kempczinski, ce qui a suscité des questions de la part des analystes sur ce qu’une telle offre pourrait impliquer.

Chez McDonald’s, les franchisés cotisent à un fonds publicitaire et participent aux grandes campagnes de marketing, notamment aux promotions telles que le Grimace Shake, qui fait fureur.

Une première tentative pour amener les exploitants – qui gèrent environ 95 % des magasins américains – à soutenir l’initiative du repas à 5 $ a échoué au début de l’année, a indiqué cette personne.

Certains exploitants craignaient de perdre de l’argent avec cette promotion d’environ quatre semaines, en particulier dans des États comme la Californie, où le salaire minimum pour les travailleurs de la restauration rapide a augmenté de 25 % pour atteindre 20 $ de l’heure au début de l’année.

McDonald’s a déclaré que les flux de trésorerie des franchisés ont augmenté d’environ 50 % depuis 2018 et sont toujours en hausse, bien qu’un groupe indépendant représentant les opérateurs ait soulevé des préoccupations concernant le coût de la main-d’œuvre et les investissements pour rafraîchir les magasins.

Pour adoucir l’accord, McDonald’s a fait appel à l’argent de Coca-Cola Co qui pourrait aider à amortir un impact potentiel sur la rentabilité des franchisés, a déclaré une source au fait du dossier. McDonald’s n’a pas souhaité donner d’autres précisions que celles fournies par M. Kempczinski.

John Palmaccio, président du fonds publicitaire des opérateurs, a déclaré à Bloomberg News que l’entreprise, les franchisés et les fournisseurs s’unissaient pour offrir « une grande valeur et un prix abordable » maintenant que « nos clients en ont vraiment besoin ».

Rattraper le retard

Après des années de bons résultats en termes de ventes et de fréquentation, McDonald’s fait aujourd’hui face à un recul des consommateurs à faibles revenus, qui représentent une part importante de sa clientèle.

M. Kempczinski a déploré, lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, que la société propose des offres locales et des offres groupées plutôt que des promotions nationales, comme le font certains concurrents. Le Burger King de Restaurant Brands International inc. propose par exemple un duo à 5 $ pour une durée limitée, et Wendy’s Co un petit-déjeuner à 3 $ pour deux.

« Les ventes de McDonald’s ont été si fortes ces dernières années qu’ils n’en avaient pas vraiment besoin », a déclaré Mark Kalinowski, PDG de Kalinowski Equity Research, qui se concentre sur les restaurants. « Maintenant que le consommateur a montré par ses actes qu’il exigeait plus de valeur qu’il y a six mois, McDonald’s évolue avec son temps ».

Avec la collaboration de Brett Pulley