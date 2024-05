Sylvie Lalande, présidente du conseil d’administration de Québecor et Pierre Karl Peladeau, PDG.

Québecor a connu sa meilleure séance boursière de l’année jeudi après le dévoilement d’une performance de début d’exercice vraisemblablement plus intéressante qu’anticipé, dans un contexte d’intense concurrence entre les grandes entreprises canadiennes de télécommunications.

L’action de la maison mère de Vidéotron a clôturé la séance de jeudi en hausse de 3,6 % à 29,77 $ à la Bourse de Toronto. À un certain moment durant la journée, le titre s’appréciait de 6 %.

Les revenus de Québecor ont progressé de 22 % à 1,36 milliard durant les trois premiers mois de l’année, alors que le consensus des experts s’articulait autour de 1,38 milliard. Le bénéfice par action ajusté de 71 cents a surpassé les attentes de 67 cents par action.

« Les résultats sont apparemment meilleurs que ce que l’on craignait compte tenu de la concurrence élevée au Québec bien documentée tout au long du trimestre », commente l’analyste Drew McReynolds, de RBC.

Vidéotron a perdu 6500 abonnés à l’internet durant le trimestre. « Une première perte d’abonnés en près de cinq ans », souligne Jérôme Dubreuil, chez Desjardins, en ajoutant que les analystes attendaient une perte de 600 abonnés.

« Vidéotron a perdu des abonnés internet au cours du trimestre, comme prévu, mais je crois que la direction a choisi de ne pas s’aligner à tout prix sur les offres promotionnelles de BCE au Québec. C’est la bonne stratégie à ce stade du cycle », commente l’analyste Maher Yaghi, de la Scotia.

La principale filiale de Québecor a cependant ajouté 60 200 abonnés à ses services sans fil au cours des mois de janvier, février et mars, ce qui se compare favorablement au consensus qui était de 47 700.

Plusieurs analystes ont souligné qu’il s’agissait d’une bonne performance par rapport aux 61 000 ajouts chez Rogers, aux 45 000 de Telus et aux 25 200 de BCE, alors que Vidéotron n’opère pas dans toutes les provinces du Canada.

Vince Valentini, de la TD, prévoyait de son côté un ajout de 68 000 abonnés aux services sans fil de Vidéotron. « Je ne sais pas pourquoi le consensus était si bas, mais les attentes auraient dû être beaucoup plus élevées. » Il estime que si Freedom avait appartenu à Québecor lors du premier trimestre l’an passé, on n’observerait pas une augmentation du nombre d’abonnés au premier trimestre cette année. Cela veut dire, selon lui, que les prix très bas offerts par Vidéotron/Freedom cette année n’ont pas eu l’effet escompté.

Obstruction

Fort de l’acquisition de Freedom Mobile, le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a affirmé jeudi durant l’assemblée annuelle des actionnaires être prêt à déployer tous les efforts nécessaires pour stimuler le marché afin de continuer à jouer le rôle de quatrième joueur au pays.

Il a cependant une fois de plus interpellé directement les autorités réglementaires. « L’obstruction constante du Big 3 (BCE, Rogers et Telus) à toute forme de concurrence doit cesser. La mise en place par le CRTC d’outils adéquats doit également se poursuivre pour nous permettre de nous battre à armes égales avec l’oligopole en place, et ce, peu importe les conditions de marché », a-t-il dit.

« Afin de continuer à offrir des propositions innovantes, à meilleurs prix, nous avons besoin de mesures mieux adaptées au contexte actuel. »

C’est pourquoi il s’est dit déçu de la décision d’arbitrage rendue le mois dernier par le CRTC concernant les tarifs à débourser pour que Québecor puisse accéder au réseau sans fil de Telus en mode ERMV (exploitant de réseau mobile virtuel).

« Cette décision nous obligera à revoir nos offres sans fil ainsi que le lancement de nos services dans certaines régions canadiennes considérant les coûts d’exploitation trop importants qu’elle engendrera. »

Il explique que la tendance à l’augmentation de l’utilisation des données rend la facture à payer au réseau qui pourrait héberger Vidéotron – en attendant la construction de son propre réseau – trop élevée pour en faire un modèle viable.

Québecor se dit ainsi dans l’obligation de suspendre le lancement des forfaits riches en données au Manitoba.

Nouvelle présidente au conseil

Sylvie Lalande a par ailleurs été présentée jeudi comme présidente du conseil d’administration à la suite de la disparition de Brian Mulroney le 29 février dernier.

« Brian Mulroney est irremplaçable. Nous le savons tous. Je ne vais donc pas le remplacer, mais lui succéder en m’inspirant de son incomparable prestance et de sa grande sagesse », a dit l’ex-membre de la haute direction de Vidéotron, qui est membre du conseil d’administration de Québecor depuis 2011 et présidente du conseil d’administration du Groupe TVA depuis 2014.

Pour honorer la mémoire de l’ex-premier ministre du Canada, le conseil d’administration de Québecor a décidé de nommer Brian Mulroney administrateur émérite de l’entreprise.

André Brosseau accède à la vice-présidence du conseil d’administration de Québecor, qui est maintenant composé de sept membres.