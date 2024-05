(Toronto) La direction de Cineplex redouble d’efforts dans le secteur des arcades alors que l’entreprise cherche à augmenter ses revenus dans un contexte de retour instable du public dans les salles de cinéma.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Les recettes de la billetterie du plus grand propriétaire de cinémas au Canada ont augmenté de 1 % sur un an pour atteindre 125,1 millions au cours du dernier trimestre, alors même que les ventes au guichet pour l’ensemble de l’industrie nord-américaine ont chuté de plus de 5 %.

Afin de diversifier les sources de revenus de l’entreprise, le président et chef de la direction, Ellis Jacob, a ciblé comme moyen le « divertissement basé sur la localisation » (LBE), soit des sites offrant, par exemple, des arcades et des attractions de réalité virtuelle ainsi que des options de restauration et de quilles.

Cineplex gère 13 salles de ce type à travers le pays par le biais des chaînes telles que Playdium, The Rec Room et Junxion, et trois autres devraient être lancées au quatrième trimestre. Un centre d’arcade Playdium ouvrira ses portes au Fairview Mall de Toronto, à côté d’un emplacement Cineplex, et deux nouvelles salles de jeux prendront racine au centre-ville de Vancouver et dans le mégacomplexe commercial Royalmount à Montréal, a indiqué M. Jacob.

« Compte tenu du succès de notre activité LBE, nous pensons qu’il existe une opportunité de croître jusqu’à 30 sites à travers le Canada », a-t-il affirmé aux analystes lors d’une conférence téléphonique jeudi.

Une telle expansion pourrait doubler le bénéfice annuel ajusté du divertissement basé sur la localisation pour atteindre environ 75 millions, a évoqué M. Jacob.

« Nous disposons d’une bonne piste pour poursuivre notre croissance dans une activité hautement relutive et à marge élevée et renforcer notre position en tant que destination de divertissement de premier plan pour les Canadiens », a-t-il dit.

L’investissement de la société dans les salles d’arcades et autres options de divertissement intervient malgré la vente récente du distributeur de jeux d’arcade Player One Amusement Group.

Cineplex a enregistré un gain de 67,3 millions sur la transaction, portant son bénéfice à 5,2 millions pour le premier trimestre, contre une perte de 30,2 millions au cours des trois premiers mois de 2023.

Les revenus du segment du divertissement géolocalisé ont en fait chuté de près de 2 % sur un an pour atteindre 34,5 millions au dernier trimestre, mais les dirigeants ont attribué ce chiffre aux intempéries du début de l’année qui ont forcé certains emplacements à fermer temporairement.

Revenus en billetterie

La billetterie, qui reste la principale source de revenus de Cineplex, s’est appuyée cette année davantage sur les « expériences haut de gamme » et les films internationaux.

Environ 42 % des ventes au box-office provenaient des écrans IMAX et VIP, a indiqué la société. Un autre 13 % provenait de films en langue étrangère comme Warning 2, l’un des nombreux succès pendjabis du trimestre.

Mais le plus grand attrait pour le public a été Dune : Part Two, suivi de Kung Fu Panda 4, entraînant une augmentation de 0,5 % de la fréquentation des salles de cinéma.

Le réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, a organisé une tournée médiatique au Québec, en février, à l’occasion de la première canadienne de la suite du film.

« Le cinéma où il l’a fait – le Banque Scotia au centre-ville de Montréal avec l’expérience IMAX – le premier week-end de la sortie du film, ce cinéma a été le plus rentable en Amérique du Nord », a souligné M. Jacob.

Cette manne est la bienvenue, car Cineplex cherche à rembourser une dette à long terme de 731,5 millions, soit une baisse de 15 % par rapport à l’année précédente, en partie grâce à la vente du distributeur de jeux d’arcade.

M. Jacob a déclaré qu’il visait à réduire le ratio de la dette nette de la société par rapport aux bénéfices ajustés à un niveau compris entre 2,5 et 3, soit la fourchette habituelle, par rapport à un ratio d’environ 4 au 31 décembre.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars ont totalisé 294,8 millions, en hausse par rapport aux 291,4 millions pour la même période l’an dernier.

Les revenus au guichet par client ont augmenté à 12,74 $, contre 12,63 $ un an plus tôt, tandis que les revenus des concessions par client se sont élevés en moyenne à 8,95 $, contre 8,85 $.