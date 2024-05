La pression sur les prix des forfaits, les turbulences syndicales ainsi que des avions cloués au sol en raison de problèmes de moteurs coupent les ailes à Transat A. T. Le spécialiste du voyage d’agrément est contraint d’abaisser ses cibles financières.

En raison d’un « environnement particulièrement volatile », l’entreprise établie à Montréal a décidé de prendre les devants, vendredi, et de lancer cet avertissement à environ un mois de la diffusion de ses résultats du deuxième trimestre.

« Les enjeux opérationnels liés aux moteurs de Pratt & Whitney, une dynamique de marché entraînant notamment une pression à la baisse sur les prix unitaires aériens ainsi que les conséquences des menaces de grève des syndicats créent un environnement particulièrement volatile », a indiqué Transat, dans un communiqué.

Dans ce contexte, le transporteur aérien et voyagiste ne sera pas en mesure d’afficher une marge d’exploitation ajustée oscillant entre 7,5 et 9 % cette année. Au rythme où vont les choses, les investisseurs devraient plutôt s’attendre à un résultat de 5 %. La compagnie à l’étoile bleue n’a cependant plus l’intention de faire de prévisions concernant sa marge d’exploitation ajustée.

Après l’incertitude provoquée par une menace de grève de ses 2100 agents de bord plus tôt cette année, un autre conflit de travail guette Transat.

Les 28 régulateurs de vol d’Air Transat – qui sont responsables de la préparation des plans de vol, de la surveillance des systèmes et des urgences en vol – ont unanimement voté en faveur d’un mandat de grève, le mois dernier. Selon l’Association canadienne des régulateurs de vols (CALDA), qui les représente, affirme que la conciliation avec l’employeur n’a pas permis de s’entendre sur un nouveau contrat de travail.

On ignore toujours à quel moment ce débrayage pourrait avoir lieu.

Parallèlement, les problèmes de moteurs chez Pratt & Whitney empêchent Transat d’utiliser le quart de ses Airbus A321LR. Cette situation affecte plusieurs transporteurs à travers le monde.

Quatre des 15 appareils A321LR de la compagnie aérienne sont cloués au sol en raison de l’usure prématurée des moteurs PW1100G-JM du motoriste américain. Ce nombre devrait grimper à six plus tard cette année et passer à huit en 2025. L’entreprise québécoise a loué trois A330 pour atténuer ces turbulences, mais cela fait grimper ses coûts.

Jusqu’à présent, ce manque d’appareils a incité Transat à retirer des liaisons sur les marchés intérieur (Vancouver et Calgary à partir de Montréal) et transfrontalier (de la métropole vers San Francisco et Los Angeles).