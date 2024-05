PHOTO KARSTEN MORAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Les clients de la plateforme d’échange de cryptomonnaies en faillite FTX sont sur le point de récupérer la totalité des fonds perdus lors de l’effondrement de l’entreprise en 2022, ainsi que des paiements d’intérêts pouvant atteindre 9 %, selon une annonce des avocats de l’entreprise.

Aaron Gregg The Washington Post

Selon un plan proposé mardi dernier, les créanciers dont les créances s’élevaient à 50 000 $ US ou moins recevraient environ 118 % de leur investissement dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur du plan. L’entreprise a déclaré avoir récupéré des biens d’une valeur comprise entre 14,5 milliards et 16,3 milliards US, provenant d’actifs détenus par le département de la Justice des États-Unis, les autorités en Australie et aux Bahamas, ainsi que des dizaines de parties privées.

« FTX a atteint ce niveau de recouvrement en monétisant un ensemble extraordinairement diversifié d’actifs, dont la plupart étaient des investissements propriétaires détenus par les entreprises Alameda ou FTX Ventures, ou des réclamations litigieuses », indique l’annonce, cosignée par les cabinets d’avocats Sullivan & Cromwell, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et Landis Rath & Cobb, qui représentent tous les débiteurs de FTX.

Ce plan de recouvrement, qui doit encore être finalisé par un tribunal des faillites du Delaware, pourrait apporter le sentiment que le dossier a été réglé aux clients qui ont perdu de l’argent avec FTX.

Yesha Yadav, professeure de droit à Vanderbilt spécialisée dans la réglementation des cryptomonnaies, explique qu’il est « extrêmement rare » que des créanciers non garantis dans une faillite d’entreprise voient les types de recouvrements promis aux clients de FTX.

Les recouvrements normaux, en particulier pour des insolvabilités aussi complexes, peuvent n’être que de quelques cents par dollar, et la résolution peut être une affaire longue et fastidieuse. Yesha Yadav, professeure de droit à Vanderbilt

FTX était utilisée comme une plateforme d’échange pour acheter et vendre des devises numériques, dont le bitcoin. Elle avait accumulé des milliards avant de s’effondrer fin 2022 à la suite d’une ruée sur les dépôts. Lorsqu’elle a déposé son bilan en novembre de cette année-là, elle ne détenait que 0,1 % du bitcoin et 1,2 % de l’ethereum que les clients pensaient qu’elle avait, selon l’annonce.

« Préjudice extraordinaire » pour les clients

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de l’entreprise, a démissionné et a été reconnu coupable de fraude généralisée pour avoir utilisé les actifs des clients afin de financer des investissements dans des entreprises, des dons politiques et des biens immobiliers coûteux. Des milliards ont été retirés de FTX et transférés vers un fonds spéculatif appelé Alameda Research, effectivement sous le contrôle de Bankman-Fried, qui a utilisé l’argent pour prendre des paris risqués transfrontaliers sur les cryptomonnaies, entre autres investissements.

Lors de l’audience en mars au cours de laquelle Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison, les procureurs américains ont évoqué le « préjudice extraordinaire » pour les clients qui ont confié leurs économies à l’entreprise et ont vu leur valeur s’évaporer du jour au lendemain. Mais Bankman-Fried a déclaré que FTX disposait encore des ressources pour dédommager les clients. « Il y a suffisamment d’actifs pour le faire », a-t-il dit, selon un rapport du Washington Post depuis la salle d’audience. « Il y a des milliards de plus. Ça n’a jamais cessé d’être vrai. »

Lorsque l’entreprise a fait faillite, elle détenait un vaste portefeuille d’investissements. Certains d’entre eux, comme l’entreprise d’intelligence artificielle Anthropic et la société de cryptomonnaies Ledger X, ont bien performé et ont contribué aux avoirs de l’entreprise.

Les avocats de la faillite ont déclaré mardi que 100 % des créanciers de la faillite verraient leurs investissements remboursés. Le taux d’intérêt de 9 % – qui couvre environ 17 mois pendant lesquels FTX est restée dans la procédure de faillite – s’applique à environ 98 % des créanciers.

La valeur de ces avoirs est basée sur les valeurs des cryptomonnaies en novembre 2022, lorsque l’entreprise a déposé son bilan. Cela signifie que les créanciers ne profiteront pas de la récente flambée des cryptomonnaies, qui a environ triplé le prix du bitcoin par rapport à son niveau au début de la procédure judiciaire.

Les clients de FTX, bien conscients du rebond du bitcoin alors que leurs actifs étaient bloqués dans la procédure de faillite, ne seront probablement pas satisfaits des paiements promis, estime Yesha Yadav.

« Beaucoup ont le sentiment d’être lésés par le fait que leurs actifs ont été piégés dans un processus qui leur échappe, leurs actifs étant considérés dans de nombreux cas comme faisant partie du patrimoine de FTX, et les clients n’ont pas pu profiter de la hausse de valeur des prix des cryptomonnaies », ajoute-t-elle.