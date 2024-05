La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) délie les cordons de sa bourse pour aider Alstom à se remettre sur les rails. Malgré l’effondrement de son placement multimilliardaire dans le géant français, le bas de laine des Québécois devrait y réinjecter près d’un quart de milliard.

Ce qu’il faut savoir La CDPQ réinvestira 250 millions dans Alstom.

Son placement dans le géant français s’est effondré de 58 % depuis trois ans.

Dans la tourmente financière, Alstom a besoin d’argent et émettra de nouvelles actions. La CDPQ en achètera.

Dans la tourmente financière depuis l’acquisition de l’ancienne division ferroviaire de Bombardier, Alstom emploie les grands moyens pour renflouer ses coffres et réduire sa dette : elle souhaite récolter 1 milliard d’euros (1,4 milliard CAN) en émettant des actions et 750 millions d’euros (1,1 milliard CAN) grâce à des obligations.

La Caisse n’a pas médiatisé sa décision. C’est plutôt Alstom qui a révélé, mercredi, que l’institution comptait contribuer à la hauteur de sa participation (17,4 %) dans l’entreprise. Cela signifie que le gestionnaire québécois devrait débourser 174 millions d’euros (255 millions CAN).

« C’est un actif important pour la CDPQ et, par cette intention de souscrire à ce financement, nous jouons notre rôle d’actionnaire de long terme », a indiqué la Caisse, mercredi, dans une déclaration, sans préciser la somme en jeu.

Le gestionnaire de régimes de retraite est le plus important actionnaire du constructeur de matériel roulant et compte deux représentants à son conseil d’administration. Dans ce contexte, la Caisse pouvait difficilement passer son tour, estime Michel Magnan, professeur à l’École de gestion de l’Université Concordia.

« [La Caisse] a accès à de l’information interne puisqu’elle est au conseil d’administration, dit-il. Si les actionnaires importants d’Alstom n’embarquent pas, pourquoi les autres le feraient ? Cela compromettrait le succès de l’opération. Le signal serait négatif. »

Deuxième actionnaire en importance d’Alstom, Bpifrance (7,5 %) imitera la CDPQ. À court terme, les investisseurs ont été rassurés par le renflouement annoncé par Alstom. À la Bourse de Paris, son action a avancé de 9,4 %, ou 1,47 euro, pour clôturer à 17,11 euros.

Le déraillement

Alstom est devenue propriétaire de l’ancienne division ferroviaire de Bombardier en janvier 2021. Le titre de la multinationale française se négociait alors aux alentours de 45 euros. La CDPQ avait joué un rôle clé dans cette transaction. Propriétaire du tiers de Bombardier Transport, elle avait converti sa participation dans Alstom en plus d’acheter des actions du géant français à un prix de 40,67 euros.

L’investissement était alors estimé à 4,1 milliards CAN et considéré comme l’un des plus importants de la Caisse. Sa valeur a depuis fondu comme neige au soleil. Mercredi, elle avoisinait 1,7 milliard CAN, soit un recul de 58 %.

Alstom a hérité des problèmes d’exécution qui avaient plombé Bombardier Transport concernant de grands projets. La situation de la multinationale française s’est toutefois grandement détériorée le 5 octobre dernier lorsqu’elle a annoncé que son année risquait de se terminer avec un trou de plusieurs centaines de millions dans sa trésorerie.

Un contrat problématique qui appartenait à Bombardier Transport faisait partie des raisons invoquées par le géant français. Il s’agissait du programme Aventra, portant sur la livraison de 443 trains à cinq clients différents au Royaume-Uni.

« Nous constatons les bénéfices des efforts déployés par nos équipes pour intégrer Bombardier et rehausser l’efficacité aux niveaux que nous observions avant l’acquisition », a expliqué le directeur général d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, mercredi, en conférence téléphonique avec les analystes financiers.

Encore du travail

Le constructeur français n’est pas encore tiré d’affaire : l’intégration de Bombardier Transport risque de s’échelonner jusqu’à l’année prochaine. Si cet échéancier est respecté, il lui aura donc fallu quatre années pour digérer sa dernière grande prise.

Selon Ivan Tchotourian, professeur titulaire de la faculté de droit de l’Université Laval spécialisé en droit des affaires, gouvernance et responsabilité sociale, la CDPQ ne s’attendait probablement pas à devoir réinvestir dans Alstom après avoir mis la table pour l’importante transaction d’il y a trois ans.

« Elle ne devait pas s’y attendre, dit-il. Ce n’était pas une obligation, mais après, aller expliquer, comme actionnaire principal présent au C.A., que vous n’avez pas investi, cela peut être compliqué. On aurait aussi rendu la tâche plus difficile à Alstom. »

Parallèlement à l’opération financière annoncée mercredi par Alstom, le géant français a vendu pour 700 millions d’euros (1 milliard CAN) d’actifs. Il a notamment cédé ses activités nord-américaines de signalisation le mois dernier.

La multinationale a terminé son exercice financier, qui prenait fin le 31 mars dernier, en affichant une consommation de trésorerie de 557 millions d’euros. En 2022, l’entreprise avait affiché un surplus de 200 millions d’euros.

Sa perte ajustée s’est chiffrée à 309 millions d’euros en 2023, tandis que sa dette frôle les 3 milliards d’euros. Pour atténuer la pression sur ses finances, Alstom souhaite également suspendre son dividende au cours de son prochain exercice financier.