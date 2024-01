Coupe du monde de ski acrobatique Médaillé d’or, Mikaël Kingsbury égale un record du monde à Waterville

Mikaël Kingsbury a survolé l’épreuve des bosses en parallèle à la Coupe du monde de Waterville, dans le New Hampshire. Si sa troisième place obtenue en simple en a fait sourciller plusieurs la veille, le skieur acrobatique a été supérieur sur toute la ligne samedi et a égalé le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde pour un athlète masculin.