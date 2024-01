(Cortina d’Ampezzo) La Suissesse Lara Gut-Behrami a remporté dimanche le super-G de Cortina d’Ampezzo (Italie) marqué par de nombreuses chutes.

Agence France-Presse

Gut-Behrami, championne olympique 2022 de la spécialité et lauréate de la Coupe du monde 2015-16, a décroché sa 41e victoire en Coupe du monde, devant l’Autrichienne Stephanie Venier, 2e à 21/100e, et la Française Romane Miradoli, 3e à 41/100e.

L’Italienne Sofia Goggia, déjà victorieuse à trois reprises à Cortina, a dû se contenter de la 5e place, à 58/100e de Gut-Behrami.

La Suissesse, impeccable dans les longues courbes de l’« Olympia delle Tofane », a signé sa quatrième victoire de l’hiver, la 21e de sa carrière dans un super-G de Coupe du monde.

Avec cette victoire, après ses 2e et 5e places dans les descentes de vendredi et samedi, Gut-Behrami, 32 ans, est la grande gagnante de l’étape de Cortina, qui lui a permis de s’emparer de la 2e place au classement général de la Coupe du monde et de revenir à 195 points de Mikaela Shiffrin.

L’Américaine n’a elle marqué aucun point dans les Dolomites après sa chute dans la première descente vendredi où elle s’est blessée, sans gravité, au genou gauche, ce qui la privera également du slalom géant de Kronplatz (Italie) mardi.

L’étape de Cortina a été marquée par plusieurs blessures graves, synonymes de fin de saison, notamment pour les Suissesses Corinne Sutter et Joana Hählen (déchirure du ligament croisé antérieur).

Dimanche, la Canadienne Valérie Grenier et la Suissesse Stéphanie Jenal ont fait de lourdes chutes après être parties à la faute dans la section finale du super-G.

Une neuvième victoire cette saison pour Odermatt

PHOTO KERSTIN JOENSSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Suisse Marco Odermatt

Le Suisse Marco Odermatt, privé de podium samedi pour la première fois depuis plus d’un mois, a signé sa neuvième victoire de la saison en dominant le super-G de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), dimanche.

Odermatt a ajouté à son palmarès une 33e victoire en Coupe du monde en devançant l’Autrichien Raphael Haaser de 30/100e et un autre Suisse, Franjo von Allmen, de 61/100e.

Révélation de la saison et seul à rivaliser cet hiver dans les disciplines de vitesse avec Odermatt après la fin de saison sur blessure du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, le Français Cyprien Sarrazin est parti à la faute dans le haut du tracé et a abandonné.

Son compatriote Nils Allegre, vainqueur la veille sur cette même piste pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, n’a pas réédité son exploit : il a franchi la ligne d’arrivée avec 1 sec 20/100e de retard sur Odermatt et pointe à la 14e place après le passage des trente-huit premiers concurrents.

Odermatt, vainqueur des deux dernières éditions de la Coupe du monde, survole le classement mondial de l’hiver : il totalise désormais 1406 points, soit deux fois plus que son dauphin, Sarrazin (684 pts).

Il est également en tête des Coupes du monde de super-G, descente et slalom géant.