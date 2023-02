Que faut-il voir sur l'Extra d'ICI Tou.TV et Club Illico ? La Presse et ses journalistes vous suggèrent quelques idées.

La Presse

Mégantic (Club Illico)

Mégantic ne se déploie pas comme une série racoleuse à la Chicago Fire ou Station 19. C’est pas mal plus étoffé et sensible comme proposition. Le scénario de Mégantic se concentre sur un noyau de Méganticois qui ont été au cœur de cet épouvantable drame ferroviaire. Comment se déroule leur vie avant, pendant et deux mois après l’accident de train ? Voilà où Mégantic nous amène : dans le quotidien chaviré de gens ordinaires, raconté avec humanité et réalisme. Les effets spéciaux sont particulièrement réussis, rien n’a l’air cheap dans cette minisérie de grande qualité. Hugo Dumas

Babylon (Club Illico)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les cinéphiles férus d’histoire du cinéma prendront assurément plaisir à associer les différents personnages aux véritables artisans les ayant inspirés, mais ce foisonnement finit par laisser une impression générale d’improbable fourre-tout auquel participe trop de monde. Heureusement, Babylon (Babylone en version française) est rattrapé par un dernier acte fort émouvant, au cours duquel la magie du cinéma retrouve ses droits. Marc-André Lussier

À propos d'Antoine (Club Illico)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À propos d'Antoine, c’est charmant, drôle et émouvant. Ça fait du bien de voir à la télé des personnages guidés par de bonnes intentions, qui s’apprivoisent et construisent des relations saines et bienveillantes. Vraiment, on regarde l'émission, on rit et on se dit : oui, ça existe encore, du monde qui a le cœur à la bonne place. Hugo Dumas

Plan B, saison 4 (Extra de Tou.tv)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Si Pier-Luc Funk n’atterrit pas dans les catégories d’interprétation non genrées du prochain gala des prix Gémeaux, Houston, nous avons un problème. L’acteur de 28 ans offre une performance époustouflante dans la quatrième saison de l’excellente minisérie Plan B. D’un épisode à l’autre, l'acteur passe ainsi d’un trou de cul fini à un adulte en détresse que l’on aurait le goût de serrer dans ses bras. Hugo Dumas

Les yeux fermés (Extra de Tou.tv)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Malgré les apparences trompeuses, Les yeux fermés ne revisite pas un cas classique de curé pédophile qui agresse des ados et qui confesse ses péchés 30 ans plus tard. Le scénario creuse plus profond dans un deuil douloureux. Les yeux fermés ne compte que six épisodes d’une heure et ne connaîtra pas de suite. Dans ce tsunami de téléséries qui nous envahit, ça fait du bien de s’offrir une petite vite plutôt que de s’engager dans une relation téléromanesque de cinq ou sept ans, non ? Hugo Dumas

ICI TOU.TV est gratuit. Toutefois, les contenus de la section EXTRA sont offerts à 6,99$ par mois.