Vous ne savez plus quoi regarder sur Netflix ? Voici quelques suggestions proposées par nos journalistes.

La Presse

Emily in Paris, saison 3

Cette troisième saison d’Emily in Paris est toujours aussi rocambolesque. Les costumes sont d’ailleurs encore plus délirants, et cette fois, on accorde plus de place aux autres personnages de la série, ce qui leur donne un peu plus de profondeur. Olivia Lévy

Kaleidoscope

Est-ce une production au canevas super original ? Non. Mais est-ce un divertissement amusant ? Oui. Insérez ici un punch final – et zéro original – qui dira que ce Kaleidoscope vous en fera voir de toutes les couleurs. Hugo Dumas

Glass Onion : A Knives Out Mystery

On ne dévoilera rien de l’intrigue, mais on peut quand même signaler la maîtrise dont Rian Johnson fait preuve pour mener à bien son récit. Daniel Craig, à mille lieues de James Bond, prend visiblement beaucoup de plaisir à camper ce détective au fort accent, ainsi que tous ceux qui l’entourent, à commencer par Janelle Monáe. Plusieurs personnalités gratifient également le film d’une courte présence, parmi lesquelles Ethan Hawke dans le rôle d’un préposé à la COVID-19 qui, en ce mois de mai 2020, n’entend vraiment pas à rire... Marc-André Lussier

Bardo, fausse chronique de quelques vérités

Ponctué de séquences visuellement très fortes, nourri d’observations sociales et politiques très senties Bardo paraîtra sans doute trop foisonnant – ou trop éparpillé – pour faire l’unanimité. On pourrait aussi y voir un exercice fondamentalement narcissique. Le fait est que Bardo comporte pourtant d’immenses moments de cinéma, orchestrés par l’un des plus grands cinéastes contemporains. Marc-André Lussier

Pinocchio

Même si ce Pinocchio, que signe Mark Gustafson en coréalisation, a un peu de Frankenstein en lui (l’autre conte favori de Guillermo del Toro) et comporte de plus sombres aspects, il n’en est pas moins lumineux pour autant. L’animation est d’une telle qualité que les personnages deviennent bien réels à l’écran, au point où l’émotion est parfois poignante. Pinocchio, que le cinéaste mexicain a cogité pendant plus de 10 ans avec une armée d’animateurs, est sans contredit l’une des plus grandes réussites de Guillermo del Toro. Marc-André Lussier

All Quiet on the Western Front

De facture classique, À l’Ouest, rien de nouveau n’a d’évidence pas la volonté de renouveler le genre du drame de guerre, mais il est d’une redoutable efficacité. On saluera également l’approche d’un cinéaste ayant su évoquer l’horreur de façon réaliste, sans toutefois tomber dans la complaisance. Edward Berger a aussi su construire l’histoire de façon à offrir au spectateur quelques moments de répit. Soulignons par ailleurs la présence d’excellents jeunes acteurs, dont le relatif anonymat sur le plan international contribue à rendre le récit encore plus authentique à nos yeux. Marc-André Lussier

FIFA Uncovered

