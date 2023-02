Que doit-on voir sur Disney+, Apple TV + et Prime Video ? Voici quelques suggestions.

Mark Mylod, surtout connu grâce à la réalisation de la série Succession, instaure un climat tendu en tirant le maximum de l’espace unique dans lequel se déroule l’intrigue. Et dans lequel les personnages évoluent en permanence. Il en émane d’abord un bon suspense, ainsi qu’une satire féroce de la haute bourgeoisie et de l’élite culinaire.

Comme son titre l’indique, Fire of Love est une histoire d’amour. C’est d’abord l’amour entre la géochimiste Katia Conrad (devenue Krafft) et le géologue Maurice Krafft. Mais c’est surtout l’amour qu’ils portent aux volcans, au point d’y consacrer leur vie. Rarement la science et l’amour n’auront été aussi incandescents. Le documentaire récolte une citation à la prochaine cérémonie des Oscars.

Amazon mise sur l’humour pour percer le marché québécois. Après LOL : Qui rira le dernier ?, le géant américain s’allie à Juste pour rire pour offrir quatre soirées de stand-up non censurées. cette série de cartes blanches réalisée par Christian Lalumière (Martine à la plage, La fièvre du ballroom) a été tournée dans quatre lieux complètement différents l’été dernier. Chaque épisode rassemble une brochette d’humoristes autour d’un animateur et, surtout, d’une thématique particulière.

Ce Big Little Lies britannique, truffé de suspense et d’humour noir, raconte l’histoire des sœurs Garvey, qui forment un clan tissé serré malgré leurs différences. Avertissement : la série met en scène l’un des personnages les plus détestables de l’histoire du petit écran. Un beau-frère tellement nauséabond que vous aurez envie de défenestrer votre téléviseur. (On exagère à peine.)

Marc-André Lemieux