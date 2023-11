Je suis fière d’être une artiste québécoise et on dirait que ce n’est pas à la mode ces temps-ci. Les chiffres qui sortent sur l’écoute de la musique francophone sont inquiétants et ça me fait me poser plein de questions sur la façon dont on perçoit ce qu’on fait et ce qu’on est, en tant que Québécois. Ce projet-là, c’est une façon de se réclamer de notre fierté culturelle.