Anglesh Major

La magie (ou la folie) des champignons magiques

Comme le plombier Mario dans les jeux vidéo de Nintendo, de plus en plus de gens gobent des champignons magiques, de préférence en capsules microdosées, parce que c’est plus chic et moins paysan, mais aussi de façon traditionnelle, soit en mastiquant des morceaux caoutchouteux qui goûtent le diable.