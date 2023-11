PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

À quelques pas de là, une grande foule se forme devant la scène où se trouve l’auteur et illustrateur Alex A, bien connu pour ses héros Agent Jean et Mini-Jean. « On va créer un nouveau personnage », lance-t-il en prenant en note les idées du public en compagnie de la comédienne Lauriane S. Thibodeau. De drôles d’animaux naissent alors en direct sur les écrans géants grâce aux traits de crayon du dessinateur.