Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Somnambule, Dan Chaon

On en parle comme « un road movie grinçant et apocalyptique », entre roman noir et dystopie. Le personnage principal sillonne les États-Unis dans sa caravane, avec pour seule compagnie son fidèle pitbull, effectuant toutes sortes de missions nébuleuses à titre de mercenaire ambulant. Mais sa routine agrémentée de microdoses de LSD sera profondément troublée lorsqu’une femme le retrouve pour lui apprendre qu’elle est sa fille biologique. Complot ou deuxième chance ? Un titre intrigant qui a séduit la critique lors de sa parution originale chez nos voisins du Sud.

Somnambule Dan Chaon (traduit par Hélène Fournier) Albin Michel 368 pages

Le problème à trois corps, Liu Cixin

Cet ouvrage de collection cartonné est la réédition du premier volume de la trilogie culte adaptée au petit écran et diffusée sur Netflix depuis mars dernier, écrite par un auteur de science-fiction chinois traduit dans le monde entier. Il y est question notamment d’un programme de recherche de civilisations extraterrestres et de phénomènes paranormaux dans la Chine des années 1960, en pleine Révolution culturelle. À (re)découvrir avant ou avec la série.

Le problème à trois corps Liu Cixin (traduit par Gwennaël Gaffric) Actes Sud 423 pages

Plus grands que le monde, Meredith Hall

Recommandée par nulle autre que Joyce Maynard, cette tragédie familiale se déploie sur deux décennies, au cœur du XXe siècle, dans une ferme laitière du Maine. Un premier roman prometteur, qui jette un regard lumineux sur l’amour filial, parental et fraternel.

Plus grands que le monde Meredith Hall (traduit par Laurence Richard) Philippe Rey 364 pages

Charivari à Bucarest, Sylvain Audet-Găinar

Ce cinquième roman d’un auteur et traducteur franco-roumain nous entraîne dans une série de situations invraisemblables, entre complots et accusations de trafic de faux tableaux, de drogue et de faux billets, et nous fait découvrir – avec humour – un pan caché de l’histoire de la Roumanie communiste des années 1950.

Charivari à Bucarest Sylvain Audet-Găinar Robert Laffont Québec 368 pages

Tuer l’ogre, Jordan Dupuis

Animateur, chroniqueur et conférencier, Jordan Dupuis se livre ici sur son enfance marquée par un trouble alimentaire sévère et son homosexualité longtemps cachée. Un récit intime et poignant, préfacé par Rose-Aimée Automne T. Morin et Gabrielle Boulianne-Tremblay.

Tuer l’ogre Jordan Dupuis Libre Expression 208 pages

Les plus beaux jours de nos vies, Lucy Diamond

C’est le genre de roman feel-good par excellence, de l’autrice britannique qui a signé La maison des nouveaux départs et Rendez-vous au café du bonheur. Entre rires et larmes, il raconte l’histoire d’une famille en deuil où chacun cherche à se reconstruire à sa manière.