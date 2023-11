C’est le Québec qui sera à l’honneur au prochain Festival du livre de Paris, prévu en avril 2024. L’annonce a été faite ce jeudi au Salon du livre de Montréal, où le directeur du Festival, Jean-Baptiste Passé, était de passage.

« La dernière fois que le Québec avait été mis à l’honneur, c’était en 1999. Ça fera donc tout juste 25 ans et c’est un anniversaire qu’il nous semblait important de célébrer. De montrer, aussi, aux amateurs du livre et de la lecture français et franciliens, combien la scène de la littérature québécoise a évolué. C’est toute cette vitalité qu’on va chercher à illustrer », a déclaré à La Presse M. Passé.

Le contenu de la programmation littéraire ainsi que les maisons d’édition qui feront le déplacement seront dévoilés le 27 février prochain, mais on sait déjà que la poète Hélène Dorion fera partie de la délégation d’auteurs québécois qui seront présents. C’est Québec Édition qui s’occupera de la coordination du pavillon d’honneur.

Le Festival du livre de Paris se tiendra dans la capitale française du 12 au 14 avril 2024. Au printemps dernier, c’est l’Italie qui était à l’honneur. L’évènement avait réuni près de 300 maisons d’édition et quelque 1000 auteurs au pied de la tour Eiffel, dans le Grand Palais Éphémère et dans une quinzaine d’autres lieux.