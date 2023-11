Pour réfléchir, s’informer ou découvrir de grandes plumes, voici nos suggestions du jour parmi la quantité d’activités prévues au Salon du livre de Montréal ce vendredi.

Montréal dans les livres

L’auteur du roman Hors-sol, Philippe Yong, animera une discussion avec Monique Proulx, Marie Hélène Poitras et Yves Beau­chemin sur leur vision de la ville à tra­vers leurs œuvres (Les aurores montréales, Galumpf et Une nuit de tempête). Les trois auteurs en profiteront pour faire partager leurs sou­venirs de Montréal et lire quelques extraits.

Table ronde Libre de raconter Montréal : de 15 h à 16 h, à l’Espace littéraire

Laila Maalouf, La Presse

Grand entretien avec Michel Rabagliati

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur et dessinateur Michel Rabagliati

Le bédéiste québé­cois Michel Rabagliati, auteur de la célèbre série autour du per­son­nage de Paul, se confiera au journaliste de La Presse Dominic Tardif sur l’ensemble de son œuvre. L’occasion idéale pour en savoir plus l’homme der­rière ces dessins réal­istes empreints de douceur et son plus récent titre, le roman graphique Rose à l’Île.

De 14 h 15 à 15 h, à l’Agora

Laila Maalouf, La Presse

Autour des fantômes

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Brault

Dominique Fortier, Vincent Brault et l’écrivain français Patrick Autréaux participeront à la table ronde Ces fantômes qui nous habitent, le temps d’une discussion sur l’au-delà autour de leurs œuvres (Neiges d’antan, Les ombres familières et La sainte de la famille). Il sera notamment question de l’emprise du fan­tôme sur l’imaginaire col­lec­tif et de son image dans les réc­its pour adultes, à tra­vers les époques.

Table ronde Ces fantômes qui nous habitent : de 17 h 15 à 18 h 15, à l’Espace littéraire

Laila Maalouf, La Presse

Célébrer Clémence

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Clémence Desrochers

Clémence DesRochers et le chroniqueur de La Presse Mario Girard se prêteront à une séance de dédicaces du livre Clémence, encore une fois, qui rend hommage à la légendaire artiste québécoise qui vient tout juste d’avoir 90 ans. Voilà une belle occasion de rencontrer Clémence DesRochers, véritable pionnière, dont les chansons et les monologues ont atteint le public en plein cœur. Le duo sera au même kiosque samedi à 13 h 30.

En dédicaces, à 16 h, au kiosque 2337

Catherine Handfield, La Presse