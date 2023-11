Rencontre entre deux femmes inspirantes

Animée par Claudia Larochelle, la rencontre Inspirées et inspirantes permettra à Joséphine Bacon et à Janette Bertrand d’échanger­­ sur leur par­cours impressionnant. La première a publié cette année son quatrième recueil de poèmes en innu-aimun et en français (Kau minuat – Une fois de plus), tandis que la seconde a revisité son autobiographie (Ma vie en trois actes), parue pour la première il y a 20 ans, pour faire le point sur les difficultés d’aujourd’hui. Un rendez-vous à ne pas manquer avec deux femmes marquantes.

De 11 h à 12 h, à l’Agora

Laila Maalouf, La Presse

Grand entretien avec Andreï Kourkov

PHOTO JULIEN FALSIMAGNE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LIANA LEVI L’écrivain ukrainien Andreï Kourkov

L’autrice et journaliste Marie-Andrée Lamontagne s’entretiendra avec l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov, dont le roman Les abeilles gris­es a remporté le Prix des libraires du Québec cette année dans la catégorie des textes étrangers. Celui qui parle six langues s’exprimera dans la langue de Molière pour discuter de son œuvre qui est traduite en 36 langues.

De 16 h 15 à 17 h, à l’Espace littéraire

Lancement collectif

PHOTO ERIC PRUDHOMME, FOURNIE PAR ALIRE Natasha Beaulieu

Quatre auteurs de chez Alire seront sur place pour rencontrer les lecteurs et discuter de leur tout nouveau roman lors de cette soirée qui promet d’être festive et conviviale : Natasha Beaulieu (Les per­les noires), Lionel Noël (Sep­tem­bre avant l’apocalypse), l’Albertain Wayne Arthur­son (Déshon­neur au camp 133) et Alain Berg­eron (Le huitième reg­istre).

De 18 h à 20 h, au kiosque 2945

