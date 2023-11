Pour réfléchir, s’informer ou découvrir de grandes plumes, voici nos suggestions du jour parmi la quantité d’activités prévues au Salon du livre de Montréal ce mercredi.

Un grand entretien avec Zachary Richard

L’auteur-com­pos­i­teur-inter­prète et musi­cien aux mul­ti­ples tal­ents a signé cette année son tout pre­mier roman, Les rafales du carême. Il s’agit également du pre­mier roman louisianais publié en langue française en près de 130 ans. Dans cette entre­vue, Zachary Richard se confie à Catherine Richer sur ce qui a inspiré son livre, fusion entre le réc­it famil­ial et l’histoire de la Louisiane.

De 17 h 30 à 18 h 15, au kiosque Louisiane enracinée et branchée (1025)

Raconter l’exil

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Akos Verboczy

À l’oc­ca­sion de leur 60e anniversaire, les Édi­tions du Boréal ont convié les auteurs Akos Ver­boczy, Maya Omba­sic et Émilie Nde­ju­ru à une discussion autour de l’immigration, de ses réper­cus­sions sur leur vie et de leur vécu en tant qu’immigrants. Un sujet d’actualité qui a forgé leur écriture.

Table ronde Libre de raconter l’exil : de 15 h à 16 h, à l’Espace littéraire

Bain de culture louisianaise

PHOTO PHILIP GOULD, FOURNIE PAR LE SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL Bar­ry Jean Ancelet et son alter ego, Jean Arceneaux

Immédiatement après l’entretien avec Zachary Richard, on voudra s’immerger dans la culture de la Louisiane avec Bar­ry Jean Ancelet, professeur émérite et chercheur titulaire au Centre d’études louisianaises de l’Université de Louisiane à Lafayette. Il est également poète, dramaturge et chansonnier (sous le nom de plume Jean Arceneaux) et mil­i­tant fran­coph­o­ne, et il racon­tera l’his­toire de la Louisiane à tra­vers sa littérature.

Écrire en français en Louisiane : de 1682 à nos jours : de 18 h 15 à 19 h, au kiosque Louisiane enracinée et branchée (1025)