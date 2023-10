Le parfum de la baleine

Jouer avec les mots

Après un premier recueil de nouvelles qui avait remporté le prix Trillium en 2020, le scénariste et traducteur d’Ottawa Paul Ruban revient cette fois-ci avec un roman à l’humour tout aussi décapant. Et si la littérature est bel et bien une forme de divertissement comme il le croit, on peut dire sans hésiter qu’il a de nouveau réussi son coup avec Le parfum de la baleine.