L’inspecteur Armand Gamache est inquiet. Un jeune homme perturbé, potentiellement dangereux, fait son apparition dans le petit village estrien de Three Pines pour reprendre contact avec sa sœur, tout aussi troublée.

À peu près au même moment, une obscure lettre vieille de 150 ans émerge de nulle part et met l’inspecteur sur la piste d’une mystérieuse pièce emmurée. On y retrouve la copie d’un tableau célèbre, le Trésor des Paston, étrangement menaçant, et un vieux livre chargé de secrets. Dans le village, des gens meurent de causes naturelles. Mais sont-elles si naturelles que ça ?

Un monde de curiosités va pleinement satisfaire les lecteurs assidus des enquêtes d’Armand Gamache, le personnage phare de Louise Penny, tout en demeurant accessible aux néophytes.

La romancière y raconte notamment l’évènement qui a cimenté la vocation de l’inspecteur, une tragédie bien réelle, la tuerie de Polytechnique, le 6 décembre 1989. Nathalie Provost, une survivante qui milite pour le contrôle des armes à feu, devient un personnage du roman (étant une lectrice de longue date des romans de Louise Penny, elle a accepté avec plaisir de jouer un rôle dans Un monde de curiosités).

L’auteure relate également l’enquête qui a marqué les premiers contacts, difficiles, entre Armand Gamache et celui qui allait devenir son adjoint et son beau-fils, Jean-Guy Beauvoir. Cette enquête leur fera connaître deux enfants traumatisés, Fiona et Samuel, ceux-là même qui feront leur apparition, des années plus tard, à Three Pines.

Armand Gamache se méfie de Samuel et craint sa présence dans le paisible village. Il appréhende un drame. Au contraire, Jean-Guy Beauvoir a développé une bonne relation avec Samuel et se montre confiant. Même la femme d’Armand Gamache, Reine-Marie, a une bonne opinion de celui qui est devenu un beau jeune homme.

Le suspense d’Un monde de curiosités porte notamment sur la sombre intuition d’Armand Gamache au sujet de Samuel. L’inspecteur fait-il fausse route ? Les indices semblent aller à l’encontre de ses mauvais pressentiments. Normalement, les intuitions du héros d’un roman policier sont à prendre au sérieux. Mais Armand Gamache est peut-être plus humain qu’on pense. Peut-il lui aussi se tromper sur la véritable nature des gens ?

L’intérêt d’Un monde de curiosités ne se limite pas à ce suspense. L’auteure se penche sur le mystère bien réel qui entoure le Trésor des Paston, peint autour des années 1660, et convie ainsi le lecteur à un petit cours d’histoire de l’art. Elle fait aussi revivre un personnage fascinant qui a vécu au XVIIIe siècle à Ville-Marie, Anne Lamarque, une cabaretière soupçonnée de sorcellerie parce qu’elle possédait un grimoire.

Ces éléments fascinants se mêlent ainsi à une intrigue plutôt bien tournée qui entraîne le lecteur là où il ne pensait vraiment pas aller.