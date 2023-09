Souffrant d’un cancer depuis plusieurs mois

L’écrivain Paul Auster pas encore tiré d’affaire

(New York) L’écrivain américain Paul Auster, célèbre aux États-Unis et en Europe pour ses romans dépeignant New York et qui souffre à 76 ans d’un cancer depuis des mois, n’est pas encore sorti d’affaire, a témoigné mercredi son épouse Siri Hustvedt.