Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits

Où sont partis les cheveux de papi ? Texte de Martina Djogo, illustrations d’Agathe Bray-Bourret Éditions Fonfon Dès 4 ans

Cheveux migratoires

« Maman, où sont partis les cheveux de papi ? », demande le jeune Milo lors d’un souper. « Ça, c’est toute une histoire », répond sa mère, avant de lui raconter l’étonnant périple de ces « vrais durs à défriser ». Certains ont déserté le crâne quand est venu le temps du service militaire. D’autres ont été utilisés dans une potion d’amour. Enfin, certains sont demeurés derrière lorsque papi a dû quitter son pays. À travers l’aventure farfelue de cheveux en cavale, Martina Djogo livre un récit sur l’immigration inspiré de son histoire familiale.

Pour les enfants

Folle école, tome 1 – Passer un savon Texte de Catherine Trudeau, illustrations de Jean-Philippe Morasse Éditions La Bagnole Dès 7 ans

Drôle d’école

Une brigadière non voyante. Une élève qui se transforme en machine à bulles lorsqu’elle parle. Un directeur à la mémoire d’un poisson rouge. Les personnages qui gravitent autour de l’école Sacré-Cœur-de-Poulet ont tous un petit quelque chose d’étrange. Dans cette nouvelle série signée par l’autrice et comédienne Catherine Trudeau, on plonge dans un univers délicieusement absurde où la classe est tout sauf ennuyante. Un livre en gros caractères idéal pour les jeunes qui en sont à leurs premiers romans.

IMAGE JEAN-PHILIPPE MORASSE, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Folle école, tome 1 – Passer un savon. Texte de Catherine Trudeau, illustrations de Jean-Philippe Morasse.

Pour les adolescents

Linoubliable Lou Beauchesne Éditions La courte échelle Dès 12 ans

Chère Linou

L’été de ses 13 ans, Elmira, alias Mimi, commence une correspondance avec sa petite sœur, Linou. « Tu es partie si tôt qu’on n’a jamais eu la chance de te fêter. Au moins, tu avais un prénom », écrit-elle dans l’une de ses premières lettres. Au fil des pages, on découvre des missives touchantes qui témoignent de la beauté de l’amour fraternel même lorsque celui-ci n’a pas pu fleurir comme il aurait dû. En se confiant à sa sœur disparue, l’héroïne se questionne sur son passé, mais aussi sur ses amitiés et ses amours. Un roman en vers libres d’une grande sensibilité qui nous a fait verser quelques larmes, mais également sourire.

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Extrait de Linoubliable, de Lou Beauchesne

Bande dessinée

Le Clan, tome 1 – QG pour quartier général Texte et illustrations de Marc Beaudet Éditions Édito jeunesse Dès 7 ans

La chasse au loup-garou

Quand Alexis, Léo, Ana et les cinq autres membres du Clan tombent sur un vieil article de journal qui rapporte qu’un adolescent a été attaqué par un loup-garou, le groupe d’amis décide d’enquêter. La bête osera-t-elle s’en prendre à leur quartier général par un soir de pleine lune ? Quelle est l’identité de ce jeune qui, en 1930, a subi les foudres du loup-garou ? Les réponses plutôt loufoques imaginées par le caricaturiste Marc Beaudet risquent de vous surprendre. La sortie d’un second tome est prévue en mai.

IMAGE MARC BEAUDET, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait du Clan, tome 1 – QG pour quartier général. Texte et illustrations de Marc Beaudet.

Documentaire

Meilleurs copains – L’incroyable histoire du chien et de son compagnon à deux pattes Texte et illustrations de Benjamin Flouw Éditions La Pastèque Dès 8 ans

Le meilleur ami de l’Homme

Amoureux des chiens, ce livre est pour vous. On y découvre la petite histoire derrière près d’une trentaine de races canines. Par exemple, saviez-vous que le chihuahua jouait un rôle important dans les rites funéraires des Aztèques ? Ou encore, qu’un mastiff du Tibet s’est vendu à plus de 2,5 millions de dollars en 2014, décrochant ainsi le titre du chien le plus cher au monde ? En plus d’être fort instructif, ce documentaire est agrémenté de magnifiques illustrations. On aime aussi l’ajout d’une grande ligne du temps à la fin du livre.