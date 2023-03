L’Iris blanc, la 40e aventure d’Astérix et Obélix, sera publiée à l’automne, annoncent Les Éditions Albert René. Conrad, dessinateur attitré de la série depuis 10 ans, fait désormais équipe avec Fabcaro, qui signe son premier scénario campé dans le petit village gaulois.

On ne sait que peu de choses de l’album à venir, sinon que le chef Abraracourcix file un mauvais coton depuis qu’une nouvelle mode de pensée positive venue de Rome s’est insinuée dans son village. Astérix et Obélix ne semblent pas trop adhérer non plus à cette philosophie d’épanouissement par la bienveillance…

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

« J’aime particulièrement les albums d’Astérix où un élément extérieur s’introduit dans le village et vient en perturber l’équilibre, et observer la réaction des villageois, avec leur mauvaise foi légendaire », explique Fabcaro, dans un communiqué des Éditions Albert René. L’Iris blanc, attendu le 26 octobre 2023, sera tiré à 5 millions d’exemplaires dans le monde.