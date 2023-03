Nous avons rencontré Alex Nevsky en répétition quelques heures avant le premier spectacle de lancement de son nouvel album instrumental, Même l’impossible fleurit. C’est un fait vécu pour l’artiste : le renouveau est possible après une déroute et un cheminement dans la foulée de #moiaussi.

« Quand je fais des chansons pop, je peux avoir un masque et faire semblant. Mais de jouer comme ça au piano, je tremble et je me sens très vulnérable. »

L’arrivée officielle du printemps allait presque de soi pour le premier des deux spectacles de lancement d’Alex Nevsky pour un album instrumental intitulé Même l’impossible fleurit. Lors des répétitions, en après-midi, la scène du Ministère était déjà décorée de fleurs alors que des semis de pensées occupaient le comptoir du bar (avant d’être donnés aux spectateurs en soirée).

La nature, le jardinage et l’ornithologie occupent une place importante dans le renouveau d’Alex Nevsky, qui vit dans les Cantons-de-l’Est avec sa compagne Vanessa Pilon et leur fille de 4 ans, Claire.

On ne peut s’empêcher de voir dans sa nouvelle musique 100 % instrumentale une métaphore de retenue, du désir de garder le silence, ou certainement de revenir devant le public avec humilité.

Les mots m’ont mal servi. Depuis que j’ai la volonté de ressentir les choses au lieu de les nommer, tout s’est placé dans ma vie. Je me suis pris en main et j’ai pris conscience à quel point c’était hors sujet de faire des chansons pop par rapport à ce qui se passe dans mon cœur. Alex Nevsky

Avant la pandémie et avant d’entamer une démarche réparatrice avec celle avec qui il a avoué avoir eu un comportement toxique (elle et lui ont ensuite publiquement fait la paix), le jardin d’Alex Nevsky était en broussaille, et les fleurs étaient fanées.

« Au bout du rouleau »

En février 2020, éprouvants ont été les derniers spectacles d’Alex Nevsky après la sortie de Chemin sauvage, un quatrième album dont le public « se foutait pas mal » des chansons, dit Nevsky aujourd’hui avec le recul. « J’avais fait un album pour faire un album », se désole-t-il.

Le cœur n’y était pas. Nevsky avait tenté à la fois de fuir et de reproduire le succès de ses disques précédents et il se sentait écarté entre ses rôles de nouveau père et de chanteur pop. « Je n’avais rien à dire. Je manquais de temps. […] J’étais fatigué et j’ai frappé un mur. »

Une mononucléose non diagnostiquée (mais détectée sur le tard dans une prise de sang) expliquerait peut-être pourquoi les producteurs de La Voix voulaient qu’il en donne plus comme coach. Mais peu importe. « J’étais au bout du rouleau de la télé et d’être une vedette. »

En 2013, l’album Himalaya mon amour a fait d’Alex Nevsky un prince québécois de la pop avec de nombreux succès à la radio qui font « pa-pa-pa-pa-pa » (c’est Alex Nevsky qui le dit presque en riant).

Sans renier tout le plaisir qu’il a eu en studio avec Alex McMahon, Alex Nevsky se sentirait incapable à court terme de chanter en spectacle On leur a fait croire ou Les coloriés.

Se sentir comme le « produit » d’une « machine » ? Non merci.

Mais quand il compose une pièce sans voix au piano, il se sent libre, et les choses vont d’elles-mêmes dans la contemplation.

Un projet instrumental de longue date

C’est bien avant la pandémie qu’Alex Nevsky voulait sortir un album instrumental à l’instar des Cœur de pirate ou Ingrid St-Pierre. C’était même prêt après un passage en studio en décembre 2019. « C’était un projet que je gardais secret. »

Or, la pandémie s’est déclarée, ce qui fut une bénédiction, car celui dont le nom de naissance est Alexandre Parent avait besoin de « prendre un break de Nevsky ». Mais ce fut de courte durée avant que son nom sorte dans la foulée du mouvement #moiaussi.

Quatre mois après que Stéphanie Boulay et lui eurent fait une déclaration commune de paix, et malgré que Nevsky s’était à un certain moment résigné à ne jamais revenir devant les projecteurs, il a sorti une chanson, Mer de splendeur, au printemps 2021. Mais encore là, le cœur n’y était pas, confesse-t-il.

J’ai eu besoin de réévaluer mes valeurs. Me concentrer sur l’amour de ma famille et la musique que j’ai envie de faire. Alex Nevsky

Des arrangements signés Antoine Gratton

Finalement, ce n’est pas l’album instrumental enregistré il y a quatre ans que Nevsky a dévoilé vendredi au public – car d’autres pièces sont nées depuis –, mais cela fera néanmoins partie du spectacle de sa tournée, histoire de « jouer plus de 25 minutes ».

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Alex Nevsky en répétition avec Julie Dessureault (violoncelle), Sarah Martineau (alto), Yuki Isami (flûte traversière) et Maude Lussier (cor)

Sur scène comme sur Même l’impossible fleurit, celui qui se considère davantage comme un mélodiste qu’un pianiste peut compter sur un superbe accompagnement orchestral. Un quatuor à cordes aurait été trop convenu, si bien qu’il a opté pour un cor français et une flûte traversière en plus du violon et du violoncelle. Cerise sur le sundae : des arrangements signés Antoine Gratton.

Si Alex Nevsky ne se voit pas de sitôt interpréter Les coloriés dans un rappel, sachez qu’il a déjà accumulé une douzaine de nouvelles chansons à textes, dont deux coécrites avec Pierre Lapointe et une avec Antoine Corriveau.

Mais pour l’instant, Alex Nevsky veut honorer sa musique instrumentale avec la petite tournée prévue d’une douzaine de dates à l’automne. « J’ai besoin de retourner à quelque chose de petit. »

Une nouvelle équipe

Alex Nevsky a une nouvelle équipe autour de lui, dont la maison de disques L-A be. Il nous dit ne pas être en contact depuis longtemps avec Yann Perreau, qui a été son mentor à ses débuts et qui a aussi été éclaboussé dans la vague de #moiaussi, mais dans des circonstances tout autres. « Chacun son histoire », se contente-t-il de dire.

Alex Nevsky peut néanmoins parler pour lui-même. « Je suis un homme plus serein, plus solide et plus intelligent. Je me sens bien et je me trouve chanceux de pouvoir refaire ça. »

Le projet instrumental d’Alex Nevsky s’appelle De la beauté. On peut consulter les dates de spectacles sur son site web.