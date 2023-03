Alerte nouveauté exclusive, émoji de sirène rouge et tout et tout. Télé-Québec boucle actuellement ses négociations avec l’acteur Pier-Luc Funk pour l’animation d’un grand « happening de variétés », me rapportent des taupes bien informées.

À la rentrée de septembre, Pier-Luc Funk recevra donc des artistes chez lui, dans un décor qui évoquera une vraie maison, pour des discussions animées, un petit cocktail et des prestations humoristiques ou musicales. Et non, ce ne sera pas du Thierry Ardisson au 93, Faubourg Saint-Honoré ni un clone de La tour à TVA.

Ce projet secret ressemblera à Pier-Luc Funk, 28 ans, qui s’est beaucoup impliqué dans sa création. Plusieurs titres ont été proposés pour l’émission, dont Soir de Funk, qui a cependant été écarté. Ça sonnait pourtant bien.

Puisant dans le vaste répertoire de K-Maro, je propose bien humblement « Donne-moi ton bon vieux Funk », extrait du mégasuccès Femme Like U. De rien, ça fait plaisir.

La case horaire de cette nouveauté, produite par France Beaudoin et sa société Pamplemousse Média, n’a pas officiellement été désignée, mais tout pointe vers le samedi soir. « C’est définitivement un show de week-end », glisse une source impliquée dans le développement de l’émission.

Télé-Québec confirme que les « discussions avancent rondement pour avoir Pier-Luc Funk à Télé-Québec prochainement », même si aucun contrat n’a encore été paraphé. L’agent de Pier-Luc Funk, Maxime Vanasse, et la productrice France Beaudoin n’ont pas commenté la nouvelle mercredi.

Selon mes infos, Pier-Luc Funk a hésité avant d’accepter un nouveau contrat d’animation. L’expérience de Sans rancune à TVA, qu’il chauffait avec Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais, l’a refroidi. Avec raison. L’émission qui testait les préjugés du public ne lui collait pas à la peau, le carcan était rigide et malgré tout le talent sur le plateau, Sans rancune n’a jamais levé. C’était en effet une émission fourre-tout à laquelle trois coanimateurs ont été greffés de manière peu organique.

À Télé-Québec, Pier-Luc Funk occuperait le créneau de Cette année-là de Marc Labrèche, qui traverse chez Noovo, où son nouveau talk-show Je viens vers toi, également chapeauté par France Beaudoin (elle est dans le jus !), décolle le 11 avril à 20 h.

Je viens vers toi jouera deux fois par semaine, soit les mardis et mercredis, pendant tout le printemps. Devant public et avec un orchestre maison, Marc Labrèche valsera entre les entrevues, les parodies, les sketchs et les prestations musicales.

Une équipe de jeunes collaborateurs l’entourera en studio. En octobre, plusieurs tests à la caméra ont été effectués avec l’humoriste David Beaucage, le comédien Nicolas Michon, le collègue Dominic Tardif, l’actrice Shelby Jean-Baptiste de même que les humoristes Preach et Mathieu Pepper, selon mes infos. Évidemment, ils n’ont pas tous été retenus. La liste officielle des camarades réguliers de Marc Labrèche sortira lundi.

Quant au magazine culturel Cette année-là, Télé-Québec diffusera le dernier épisode original le samedi 1er avril à 20 h, après cinq saisons en ondes.

Un bracelet perdu, inattendu

La semaine des grandes finales à la télé québécoise s’est poursuivie, mardi soir, avec la conclusion de la deuxième saison des Bracelets rouges à TVA, qui a perdu un de ses membres fondateurs, et pas celui que l’on s’imaginait.

Attention, l’alerte au divulgâcheur émet ici des bips très forts, comme celui d’un défibrillateur. Clear !

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TVA Deux de nos bracelets préférés ont flirté avec la mort dans le dernier épisode de la deuxième saison.

Donc, deux de nos bracelets préférés ont flirté avec la mort. Le sportif Justin (Antoine L’Écuyer) a subi une grosse opération de six heures et son camarade Félix (Anthony Therrien, le meilleur de la distribution) a accepté de s’allonger sur la table dans le cadre d’une intervention hyper délicate.

Devant nos écrans, on imaginait des complications dramatiques pour Justin ou Antoine. Mais non. C’est Flavie (Audrey Roger) qui est allée rejoindre son amie Kim (Léanne Désilets), morte de façon dramatique dans la première saison.

Souffrant de troubles alimentaires graves, Flavie a volé de la morphine dans la pharmacie de son copain. Son cœur a cessé de battre et les méthodes de réanimation n’ont pas fonctionné. C’était Flavie que Félix voyait enterrée dans ses prémonitions.

C’est encore plus crève-cœur quand on pense que Justin a tout fait pour attendre Flavie avant de traverser au bloc opératoire.

Si Flavie et Justin s’étaient parlé avant l’intervention chirurgicale, le flacon de morphine n’aurait probablement jamais été ouvert.

Sur une note positive, le petit Albert (Malick Babin) a obtenu son congé de l’hôpital après un long coma. Et le comique Kevin (Étienne Galloy) a été réuni avec son grand-père (Marcel Lebœuf).

J’ai moins aimé ce deuxième chapitre des Bracelets rouges, qui a mis du temps à ramener la solidarité et l’entraide des bracelets. Les derniers épisodes ont cependant ravivé cet esprit lumineux qui ensoleille les moments plus sombres du feuilleton. Le personnage de Margot (Margot Blondin) a été un bel ajout à la distribution.

Le tournage de la troisième saison des Bracelets rouges s’enclenchera l’été prochain, pour une diffusion à l’hiver 2024, on suppose. Le format catalan original Polseres Vermelles, duquel dérive l’émission de TVA, n’a duré que trois années, ce qui signifie que Les bracelets rouges entame son ultime tour de piste. À moins que TVA déniche un médicament miracle pour garder cette série en vie plus longtemps.