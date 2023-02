Pour en finir avec la pression d’un certain idéal du couple, unique, romantique, et surtout de longue durée, 15 plumes proposent 15 réflexions intimes et personnelles, à lire entre deux bouchées de chocolat. Une proposition décalée en librairie ce mardi, pile pour la Saint-Valentin.

Avant d’aller plus loin, une précision : 15 brefs essais sur l’amour, publié chez Somme toute, n’est pas une petite lecture légère, malgré son lancement en ce mois bonbon de février. Tout le contraire. Ce serait bien mal connaître la directrice du collectif, Marilyse Hamelin (à qui l’on doit déjà 15 brefs essais sur la beauté). Lisez le sous-titre : Petits et grands chantiers de reconstruction. Or, qui dit reconstruction dit d’abord déconstruction. Et moult remises en question. Et c’est exactement ce que fait ce recueil engagé, engageant et bien dans l’air du temps.

Un mot sur les auteurs (majoritairement des autrices), de tous les âges, les orientations et les origines, de Mylène Mackay à Ouanessa Younsi en passant par Laura Doyle Péan, Maude Landry et Fabiola Nyrva Aladin. Sans oublier Julien Gravelle, seul et non moins digne représentant de la gent masculine. « J’aurais été curieuse d’entendre plusieurs hommes, hétéros, cisgenres », précise à cet effet Marilyse Hamelin, rencontrée plus tôt cette semaine à l’Atomic café, un chouette repaire de son quartier. « Mais j’ai essuyé plein de refus. C’est très vulnérabilisant […] et je pense que ça effraie, parler des choses de l’amour, des choses qui sont depuis toujours associées aux femmes… »

D’ailleurs, disons-le : « L’amour, ça concerne tout le monde et c’est super important », poursuit-elle, dans un entretien aussi dynamique que son sujet et éclaté que son traitement. « Cela peut faire souffrir, ça joue sur la santé mentale, il n’y a pas de sujet plus important que l’amour ! »

De l’importance de la solidarité

On se souvient que Marilyse Hamelin a vécu un épuisement militant il y a quelques années. Depuis, la féministe va d’ailleurs visiblement mieux, même plutôt bien, merci. « La parole féministe dans ces deux livres, et plus que jamais avec celui-là, m’a fait beaucoup de bien. C’est ça, la réponse à mon épuisement, croit-elle : cette solidarité. Dans ce travail de groupe, j’ai vécu beaucoup de solidarité. » Elle est aussi tombée amoureuse, apprend-on dans le premier chapitre. « Oui, et c’est un bonus », confirme-t-elle en souriant, avant de préciser : « Mais ce n’est pas le cœur de ma vie. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marilyse Hamelin, autrice, éditrice et directrice du collectif 15 brefs essais sur l’amour, publié chez Somme toute

Et c’est un peu ça, le message du livre : arrêtons de survaloriser l’amour romantique ! Marilyse Hamelin, autrice, éditrice et directrice du collectif 15 brefs essais sur l’amour

Pour ce faire, première chose : l’amour de soi. « Ça a l’air simple, mais c’est le point de départ. Il faut vraiment parler de ça avant de parler du reste », un point qui revient aussi à travers de nombreux textes.

Parlant des textes, ils ratissent très large. Du côté de la déconstruction, soulignons l’essai très pédagogique de Raphaëlle Corbeil sur le déséquilibre amoureux (pour en finir avec la socialisation genrée), le refus des amours toxiques de Mylène Mackay (sous la forme d’un manifeste), et ce coming out en confinement plutôt inattendu et assurément courageux de Maude Nepveu-Villeneuve (quand « l’enfermement libère », écrit-elle joliment). Côté reconstruction, plusieurs surprises, notamment cette déclaration d’amour aux bêtes, aux profs, aux maisons, sans oublier aux enfants. À la vie, finalement.

C’était à prévoir : peu de textes célèbrent ici l’amour traditionnel. À part le dernier, signé Ouanessa Younsi. « C’est une célébration, mais dans le réel, nuance Marilyse Hamelin. En dehors du romantisme. […] Et c’est tellement porteur d’espoir ! »

Parce que, et au risque de se répéter, le but du livre n’est pas de dire que l’amour n’est pas important, tout le contraire. Mais plutôt d’en finir avec un certain modèle unique. « C’est drôle, personne n’a abordé le polyamour, je n’aurais pas haï ça, note l’éditrice. Mais l’idée, c’est de dire : tout est possible, tout doit être possible. […] Ce n’est pas weird d’être célibataire, ce n’est pas weird de vouloir une hypothèque avec une autre personne que ton partenaire romantique, ce n’est pas weird d’aller à un shower avec ta meilleure amie. » Bref : « L’amour, c’est plus que le couple. »

Et pour faire écho à son précédent ouvrage (sur la beauté), lequel portait finalement exactement le même message, « ce n’est pas grave de ne pas correspondre aux standards »…

Le recueil 15 brefs essais sur l’amour, sous la direction de Marilyse Hamelin, éditions Somme toute, arrive en librairie le 14 février.