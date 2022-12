L’ancien président américain Barack Obama a inclus dans sa liste de livres préférés de l’année des œuvres de Kate Beaton et d’Emily St. John Mandel, deux autrices canadiennes.

La Presse Canadienne

Son tour d’horizon annuel de la culture populaire inclut la bande dessinée autobiographique de Mme Beaton Ducks : Two Years in the Oil Sands publiée par Drawn & Quarterly, une maison d’édition de Montréal.

PHOTO PAUL ATWOOD, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’autrice de bandes dessinées Kate Beaton

Le livre raconte son expérience en tant que femme alors qu’elle travaillait dans des sables bitumineux de l’Alberta pour rembourser ses prêts étudiants.

Emily St. John Mandel figure aussi sur la célèbre liste avec son sixième roman, Sea of Tranquility, qu’elle a écrit pendant la pandémie de COVID-19.

Publié par HarperCollins Canada, le livre suit un ensemble de personnages séparés par le temps et l’espace, mais reliés par un voyageur temporel.

L’œuvre précédente de Mme Mandel, The Glass Hotel, avait d’ailleurs fait partie de la liste de Barack Obama en 2020.