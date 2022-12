Ils ont pour héros des personnages attachants, allumés et inspirants. Ces livres parlent de valeurs importantes qui font grandir les enfants, tout en étant fort divertissants. Voici nos coups de cœur de l’année 2022 en littérature jeunesse.

Pour les petits

Un livre qui fait du bien

L’hypersensibilité n’est pas un sujet qui a souvent été abordé en littérature jeunesse. L’accueil qu’a réservé le public à cet album signé par Sarah Degonse confirme toutefois qu’elle touche un grand nombre de familles. L’autrice, qui s’est inspirée de son quotidien et de celui de sa fille pour écrire cette histoire, réussit à parler habilement des émotions en les représentant par des ballons. Une image toute simple qui aide les jeunes lecteurs, hypersensibles ou non, à exprimer ce qu’ils ressentent à leur tour.

Les ballons d’eau – Une histoire hypersensible Texte de Sarah Degonse, illustrations d’Elodie Duhameau Éditions La Bagnole Dès 4 ans

Rire avec un extraterrestre

Pour que les tout-petits développent le plaisir de la lecture, quoi de mieux qu’un album qui provoque les rires ? Le sympathique extraterrestre Boumbidoum fait partie de ces personnages susceptibles de marquer l’imaginaire des enfants puisqu’ils voudront lire et relire son aventure. Au fil des pages, les petits sont invités à jouer avec ce visiteur originaire de la planète Badabang. Tourner, flatter, chatouiller : chaque geste a des conséquences surprenantes et amusantes.

Boumbidoum Texte et illustrations de Valérie Picard Éditions Monsieur Ed Dès 2 ans

Apprendre à s’écouter

À travers leurs aventures, certains personnages transmettent de précieuses valeurs aux enfants. C’est le cas de Trèfle. La fillette qui vit dans une ferme avec des dizaines de frères et sœurs apprend à se faire confiance et à « écouter la voix de son cœur » au cours d’un périple dans les bois. L’album se distingue notamment grâce aux magnifiques illustrations de la forêt luxuriante où se promène Trèfle. Certaines pages sans texte laissent d’ailleurs toute la place à la beauté de la nature.

Trèfle Texte de Nadine Robert, illustrations de Qin Leng Éditions Comme des géants Dès 5 ans

Jouer à cache-cache avec un ours

Quel enfant n’aime pas jouer à cache-cache ? Dans Trouve Gustave, Mike Boldt invite les petits à une partie peu ordinaire. L’ours brun qu’ils doivent trouver n’est pas très habile à ce jeu. Les enfants doivent donc l’aider à mieux se cacher. Drôle et très ludique, cet album est le coup de cœur de notre fillette de 4 ans. Elle a passé de nombreuses soirées à observer la grande page déployable à la fin du livre, dans laquelle Gustave réussit enfin à très bien se camoufler.

Trouve Gustave Texte et illustrations de Mike Boldt. Traduction de Céline Comtois Éditions Bayard Dès 2 ans

Pour les enfants

Voir le monde autrement

Parmi les livres jeunesse qui lèvent le voile sur des enjeux de société, Seuls se distingue avec ses textes poignants et ses illustrations touchantes. En racontant les bouleversants parcours d’Afshin, d’Alain et de Patricia, ce roman graphique sensibilise au sort des réfugiés. Comme quelque 400 jeunes d’âge mineur qui arrivent seuls au Canada chaque année, ces trois adolescents ont dû faire nombre de sacrifices pour atteindre leur terre d’accueil. Un livre grâce auquel on voit le monde différemment.

Seuls Texte de Paul Tom, illustrations de Mélanie Baillairgé Éditions La courte échelle Dès 10 ans

Jeux de mots

La formule est simple, mais fait sourire page après page. Un garçon interpelle une fillette à la recherche de son vélo. Trop préoccupée pour écouter ce qu’il a à lui dire, celle-ci ne cesse de l’interrompre et l’empêche de terminer ses phrases. Alors qu’il veut lui parler d’un marchand de ballons, elle imagine un marchand de baguettes. Une mouette devient une moufette et une biche, une bicyclette. Un album comique, absurde, avec une fin surprenante.

As-tu vu ma bicyclette ? Texte de Roxane Brouillard, illustrations de Giulia Sagramola Éditions Les 400 coups Dès 6 ans

Conscientiser par l’humour

Éveiller les consciences face aux changements climatiques et à la pollution sans toutefois utiliser un ton moralisateur. Voilà ce qu’arrive à faire Caroline Soucy avec sa bande dessinée Pol Polaire. On y suit un ours peureux et maladroit qui élève seul ses deux enfants. Îlots de plastique, déversement de pétrole et fonte de la banquise sont quelques-uns des enjeux abordés dans le tome 2. Malgré la gravité du sujet, Pol Polaire est une série divertissante, même si on rit parfois jaune.

Pol Polaire, tome 2 – Le mystérieux docteur Plastique Caroline Soucy Éditions Glénat Dès 8 ans

Une école pas comme les autres

Les autrices Carine Paquin et Chloé Varin réinventent l’école dans leur série La théorie ratée de l’évolution. Et le collège Charles-Darwin qu’elles ont imaginé fait rêver. Ses pensionnaires peuvent vivre avec leur animal de compagnie. Dans le tome 1, on suit Coralie et Carma, deux adolescentes aux goûts diamétralement opposés qui devront cohabiter. Écrit à quatre mains, le roman alterne de narratrice à chacun des chapitres. Un procédé intéressant qui permet de s’identifier aux deux héroïnes. Le tome 2 de la série est également paru en 2022.

La théorie ratée de l’évolution, tome 1 – Principes de base Carine Paquin et Chloé Varin Éditions Les Malins Dès 10 ans

Pour les adolescents

Faire face à la maladie

Quand la maladie frappe un membre de sa famille, on vit des montagnes russes d’émotions. C’est sur ce parcours sinueux que l’autrice Julie Champagne entraîne les lecteurs. Sam apprend que sa mère a le cancer. Très cartésienne, l’adolescente de 14 ans fera tout pour la sauver. Un roman touchant, qui met en scène une héroïne dégourdie, écrit par une plume capable de naviguer avec adresse entre humour et sensibilité.

Cancer ascendant autruche Julie Champagne Éditions La courte échelle Dès 11 ans

Cuba différemment

Un livre qui transporte les lecteurs dans une réalité qui, autrement, leur serait inaccessible est souvent fort captivant. Dans Olas, María Carla raconte le quotidien de Talia, une jeune Cubaine qui se questionne sur son avenir dans cette île aux possibilités limitées. Osera-t-elle emprunter la voie que des milliers de migrants ont foulée avant elle ? Bien qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, l’autrice d’origine cubaine, qui a immigré au Canada en 2013, est bien placée pour poser un regard critique, mais nuancé sur la situation dans ce pays.

Olas María Carla Éditions Leméac Dès 12 ans

Un baume pour les cœurs en peine

Certains livres renferment des outils qui serviront toute la vie. Un éléphant assis sur le cœur, c’est un baume offert aux adolescents afin de les aider à mieux traverser leur première peine d’amour (et les suivantes). Roman graphique aux allures de journal intime truffé d’informations scientifiques, ce titre à la mise en page éclatée présente les étapes qu’on est susceptible de vivre lors d’un chagrin d’amour. Ce n’est pas un remède miracle pour effacer la peine (car un tel remède n’existe pas), mais plutôt une lecture bienveillante qui berce l’âme.

Un éléphant assis sur le cœur Texte et illustrations de Lucia Zamolo, traduction de Madeleine Stratford Éditions La courte échelle Dès 12 ans

Troublante disparition

Surprenant, captivant et un brin troublant. Le roman posthume de François Blais fait partie de ces lectures dans lesquelles on plonge sans pouvoir s’arrêter. On y suit Adrienne, qui tente de localiser sa jeune voisine Joey, mystérieusement introuvable. Avec l’aide de son amie Léonie, elles tenteront de découvrir qui leur envoie d’inquiétants textos au sujet de la disparue. Une histoire aux frontières du paranormal qui amène à se questionner sur ce que signifie « être amis ».