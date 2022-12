Pierre-Yves Roy-Desmarais anticipe déjà son niveau de stress du 31 décembre, lorsqu’il regardera le Bye bye en direct. « J’étais tellement nerveux les deux dernières années, et j’apparaissais juste une minute et demie dans une émission d’une heure et demie. Je vais être 10 fois plus nerveux cette fois-ci ! »

L’édition 2022 du Bye bye contiendra effectivement une dose supérieure de Pierre-Yves Roy-Desmarais. L’humoriste n’a pas seulement été recruté pour livrer une chanson virale, comme en 2020 et en 2021 ; on l’a enrôlé pour qu’il intègre le noyau central de comédiens, avec Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille et Patrick Huard.

Rencontré dans un café du Plateau Mont-Royal entre deux (longues) journées de travail au deuxième sous-sol de l’ancienne tour de Radio-Canada, le principal intéressé paraît galvanisé par l’expérience. « C’est énorme. C’est une chance folle de réaliser un rêve de jeunesse. J’ai grandi en écoutant les Bye bye. Il n’y a pas plus grosse tribune pour jouer des sketches comiques. »

Pilotés pour la septième année consécutive par Simon-Olivier Fecteau, producteur au contenu et réalisateur, les tournages du populaire rendez-vous télévisuel ont pris fin vendredi, après un mois particulièrement éreintant. « C’est vite, mais c’est l’fun en tabarnouche, indique Pierre-Yves Roy-Desmarais. J’ai vraiment beaucoup de plaisir. Guylaine Tremblay est tellement fine ! Elle dit tout ce qu’elle pense. Elle est vraiment cool. Personne dans l’équipe ne m’a fait sentir comme le p’tit jeune qui n’a pas d’expérience. Ils m’ont tous accueilli à bras ouverts. »

Écriture et imitations

En plus de figurer au générique du Bye bye 2022 comme acteur, Pierre-Yves Roy-Desmarais sera crédité comme auteur, puisqu’il signe deux sketches dans l’émission. La revue humoristique annuelle d’ICI Télé ne devrait susciter aucune controverse, étant donné toute l’attention qu’elle reçoit avant son entrée en ondes.

« Sur scène, je suis libre de faire ce que je veux. Écrire pour la télé, c’est une autre affaire, souligne Pierre-Yves Roy-Desmarais. Une fois, j’ai fait un truc que tout le monde a trouvé drôle, mais après, les gens se sont demandé : est-ce que ça va trop loin ? Je n’y avais pas pensé. Sur place, personne n’était choqué, mais parce qu’ils ont l’expérience, et qu’ils savent que c’est regardé par 4 millions de personnes, et que c’est possible qu’une couple d’entre elles soient choquées, on s’est posé la question : comment peut-on faire la joke en incluant le groupe de personnes qui risquent d’être offusquées, en faisant preuve d’empathie ? »

On fait de l’humour. Le but, c’est de faire rire les gens. Si, avec tes jokes, tu rends certaines personnes tristes, t’es passé à côté. Pierre-Yves Roy-Desmarais

Comme les détails concernant le contenu du Bye bye sont classés top secret, Pierre-Yves Roy-Desmarais parle de l’émission en termes généraux. Impossible de savoir quelles figures marquantes de l’actualité il personnifiera, tout comme l’identité des invités spéciaux qui participeront au programme. Il révèle toutefois qu’il s’est beaucoup amusé à peaufiner ses imitations, un art auquel il n’avait jamais vraiment touché. « Dans un des sketches que j’ai écrits, j’ai plogué la seule imitation que je sais faire ! Pour le reste, j’ai travaillé fort. C’est tough comme exercice, mais j’ai aimé ça. »

La scène avant tout

Le Bye bye vient clore une année 2022 particulièrement heureuse pour Pierre-Yves Roy-Desmarais. On n’a qu’à penser aux prix qu’il a gagnés aux Olivier au printemps, puis à l’ADISQ à l’automne, au premier gala Juste pour rire qu’il a animé à l’été, ou encore au succès remporté par Complètement lycée. Récompensée au festival international Canneseries en France, la websérie parodique des romans-savons pour adolescents qu’il a créée avec Rosalie Vaillancourt (et dans laquelle il campe l’archétype du joueur de basketball douche) est devenue une série télé en bonne et due forme, offerte sur Crave depuis quelques semaines, en attendant d’atterrir sur Noovo en janvier.

Complètement lycée

Au gala Les Olivier, en mars dernier

Avec Jay Du Temple et Élyse Marquis à son gala Juste pour rire, en juillet

Au Premier Gala de l'ADISQ, en novembre







On pourrait également signaler ses présences remarquées au Club Soly. Son sketch du conteur grivois de Noël accumule les visionnements par dizaines de milliers depuis son arrivée sur YouTube. Est-ce que l’avenir réserve davantage de rôles comiques – et même dramatiques ! – à Pierre-Yves Roy-Desmarais ? « Je ne suis pas un acteur, mais j’aime jouer, répond l’humoriste de 28 ans. J’aime jouer des gros personnages. Je me vois mal faire mon gros poète français dans STAT. Mais je pourrais jouer dans une parodie de STAT. »

De tout ce qu’il a accompli au cours des 12 derniers mois, Pierre-Yves Roy-Desmarais semble éprouver une fierté particulière pour Jokes, chapeau, maman, magie, piano, son premier spectacle solo qu’il promène aux quatre coins du Québec depuis plus d’un an.

L’objectif a toujours été d’avoir un one-man-show qui fonctionne. La scène, c’est l’endroit où je peux être à mon plein potentiel. J’aime faire toutes les autres affaires, mais pour moi, c’est du bonus. Pierre-Yves Roy-Desmarais

« Je m’en suis rendu compte le soir du premier show, poursuit-il. Quand la pression est partie, j’ai réalisé que j’avais mis tous mes efforts là-dessus. Même les gigs télé, c’était toujours dans le but d’acquérir un genre de notoriété pour remplir mes salles. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Roy-Desmarais dans son premier spectacle solo

Une fin annoncée

Récemment, Pierre-Yves Roy-Desmarais a annoncé qu’il bouclerait sa tournée au Centre Bell en juillet, en plein Festival Juste pour rire, avec 30 minutes de matériel inédit, des musiciens, des invités spéciaux, etc. Les dimensions de l’amphithéâtre montréalais ne l’effraient pas. Au contraire.

« J’ai vu quelques shows d’humour au Centre Bell, dont Jay Du Temple et Adam Sandler. L’expérience est différente. Pour Adam Sandler, chaque fois qu’il partait une toune, ça donnait un kick, ça donnait un souffle au show. Ça sonnait comme une tonne de briques. »

Il y a une énergie rock dans mon show. Ça fitte vraiment bien au Centre Bell. Quand je suis sur scène à Baie-Comeau, c’est le fun, on passe une soirée de fou. Mais quand j’imagine avec des strobes, du feu et tout un band en arrière, ça devient 20 fois plus drôle ! Pierre-Yves Roy-Desmarais

Pierre-Yves Roy-Desmarais ignore ce qu’il fera après cette ultime représentation. Mais après avoir passé les dernières années à explorer – avec succès – toutes sortes d’avenues, il devrait avoir l’embarras du choix pour concocter la suite.

ICI Télé présente le Bye bye 2022 le samedi 31 décembre à 23 h. En reprise le dimanche 1er janvier, à 21 h. Pierre-Yves Roy-Desmarais poursuit sa tournée de spectacles. Il s’arrêtera au Centre Bell le 27 juillet 2023.