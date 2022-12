Encore une fois cette année, personne n’essaiera de desserrer l’emprise qu’exerce Radio-Canada autour du 31 décembre. En présentant des films, les autres chaînes laisseront le champ libre au diffuseur public durant toute la soirée. « On n’a pas envie d’être David contre Goliath », résume la vice-présidente des contenus de Télé-Québec, Nadine Dufour.

Pendant qu’ICI Télé proposera son alignement traditionnel (En direct du jour de l’An, À l’année prochaine, Infoman et Bye bye), TVA offrira trois films : Le livre de Green (18 h 30), Miss Daisy et son chauffeur (21 h) et All Inclusive : Bienvenue au club (23 h 30). Noovo offrira Harry Potter (18 h 30) et Mission impossible : Protocole fantôme (21 h 30), et Télé-Québec proposera Bach et Bottine (18 h 30) et My Fair Lady (20 h 15).

Ces grilles 100 % cinéma étaient prévisibles. Télé-Québec « ne s’attaque plus » au 31 décembre depuis une bonne quinzaine d’années, rappelle Nadine Dufour en entrevue.

Au temps des Fêtes, le réseau à vocation éducative et culturelle préfère cibler un autre réveillon : Noël. Depuis quelques saisons, des éditions spéciales de Belle et bum et Y’a du monde à messe viennent bonifier la grille du 24 décembre. « C’est un pattern établi qui fonctionne bien pour nous et qu’on n’a pas l’intention de changer », indique Nadine Dufour.

La programmation du 31 décembre de Radio-Canada s’est vraiment étendue au fil du temps. Ce n’est plus juste le Bye bye. Aujourd’hui, c’est Infoman, En direct de l’univers… Ils ont flairé le potentiel, et nous, on s’est sagement retranchés. On s’est concentrés sur d’autres dates. Nadine Dufour, vice-présidente des contenus de Télé-Québec

Les directions de TVA et de Noovo n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Dernières tentatives

Radio-Canada fait cavalier seul depuis longtemps la veille du jour de l’An. Au cours des dernières années, TVA n’a pas déployé de grands efforts pour ébranler sa domination. L’une des plus récentes (et sérieuses) tentatives remonte à 2015. La chaîne de Québecor avait présenté en primeur deux captations de spectacle : RBO : The Tounes, que Guy A. Lepage, André Ducharme, Yves P. Pelletier et Bruno Landry avaient offert au Centre Vidéotron de Québec, et Marie-Mai au Centre Bell. Cette programmation avait séduit quelques centaines de milliers de téléspectateurs, selon Numéris.

L’année précédente, TVA avait obtenu de meilleurs résultats en présentant un épisode spécial des Beaux malaises de Martin Matte, intitulé Les beaux Noëls, qui avait réussi à rassembler 1 739 000 amateurs contre France Beaudoin.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Martin Matte a connu un bon succès avec l’épisode spécial des Beaux malaises pour Noël.

Directeur de l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal, Pierre Barrette voit mal comment TVA, Noovo ou Télé-Québec pourraient concocter un menu qui saurait rivaliser avec l’offre « blockbuster » de Radio-Canada. « Ce sont de gros morceaux qui coûtent cher à produire. Ça demande une grosse planification. Ça demande des moyens importants », énumère-t-il.

Radio-Canada a trouvé une bonne stratégie en commençant sa soirée plus tôt, et non à 23 h, comme ç’a longtemps été le cas. Ils ont compris qu’en faisant des spéciaux de fin d’année avec leurs émissions phares, ils réussissaient à créer un train qui ramasse à peu près tout ce qu’il peut ramasser. Pierre Barrette, directeur de l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal

« Ils ont créé quelque chose d’assez fort et rassembleur. Naturellement, les autres se sont tassés », ajoute-t-il.

Du côté anglo

Au Canada anglais, CBC défoncera l’année avec Rick Mercer. Dès 23 h, l’humoriste tiendra les commandes d’une émission qui réunira des artistes d’un bout à l’autre du pays, dont Vincent Vallières, seul représentant du Québec.

Du côté des chaînes américaines, la musique sera également mise de l’avant. Dès 22 h 30, NBC présentera, en direct de Miami, Miley’s New Year’s Eve Party 2023, une émission spéciale de 120 minutes pilotée par Miley Cyrus et Dolly Parton.

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Miley Cyrus animera le Miley’s New Year’s Eve Party 2023.

Sur CBS et ABC, les célébrations débuteront à 20 h. Pour la 18e année, Ryan Seacrest animera le Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve d’ABC en direct de Times Square à New York. CBS diffusera New Year’s Eve Live : Nashville’s Big Bash, un marathon de cinq heures destiné aux amateurs de country, avec Kelsea Ballerini, Little Big Town, Brooks & Dunn, Zac Brown Band, Jimmie Allen et Elle King.

Bien qu’ils rassemblent de grosses pointures, ces rendez-vous télévisuels attirent habituellement un nombre modeste d’Américains. Toutes proportions gardées, leurs auditoires font pâle figure à côté des chiffres astronomiques qu’obtient le Bye bye au Québec, un phénomène rare. « J’ai souvent cherché des exemples comparables, mais je n’en ai jamais trouvé, indique Pierre Barrette. On est un peuple assez unique : on décide collectivement de passer nos derniers moments de l’année devant notre télé. »