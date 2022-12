Cette semaine, La Presse a épluché l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder en famille

L’incontournable : A Charlie Brown Christmas

Dans l’esprit de Noël, Apple TV+ offre ce classique du temps des Fêtes gratuitement, mais pour une durée limitée. Pas besoin d’être abonné au service de vidéo sur demande pour l’écouter. Il suffit de télécharger l’application ou d’aller à tv.apple.com. Originalement diffusé sur CBS en 1965, ce téléfilm d’animation de 25 minutes (en français, Joyeux Noël, Charlie Brown !) aborde des thèmes qui résonnent toujours aujourd’hui, comme l’aspect mercantile de Noël. On y suit un Charlie Brown légèrement déprimé et grognon qui cherche le sapin « parfait », tout en signant la mise en scène du spectacle de Lucy, Linus et compagnie. L’histoire s’accompagne d’une irrésistible musique du compositeur jazz Vince Guaraldi, qu’on ressort chaque année.

Apple TV+, de jeudi à dimanche (offert en version française)

L’évènement : Noël symphonique… en famille

Pour une émission « en famille », son heure de diffusion n’est pas hyper familiale, mais bon… On peut l’enregistrer et l’écouter le lendemain, quand tout le monde est encore bien éveillé. Enregistré samedi à Montréal, ce concert réunit l’orchestre symphonique Sinfonia de Lanaudière (sous la direction de Stéphane Laforest), la chorale des Petits Chanteurs de Laval et six chanteurs connus, qui ont invité leurs proches. Ainsi, Marie-Ève Janvier chantera avec sa sœur Émilie et son père Benoît, Marc Hervieux avec ses filles, Michaël Girard avec son fils Tom-Eliot, Natalie Choquette avec ses filles Florence K, Éléonore et Ariane, et Patrick Norman avec sa femme.

TVA, vendredi, à 22 h 35

La valeur sûre : Bach et Bottine

Les Contes pour tous n’ont pas tous bien vieilli. Bach et Bottine, oui. Sortie au cinéma en 1986, cette comédie dramatique réalisée par André Melançon raconte l’histoire de Fanny (Mahée Paiement), orpheline espiègle de 11 ans, qui emménage chez son oncle (Raymond Legault), célibataire endurci, joueur d’orgue et passionné de musique classique. En d’autres termes, un tandem improbable, voire incompatible. Détail intéressant : la moufette originale qui jouait Bottine est morte subitement après quelques jours de travail, une situation qui a forcé l’équipe à dénicher une nouvelle moufette en catastrophe, ainsi qu’à reprendre le tournage de certaines scènes tellement les deux animaux étaient différents.

Télé-Québec, dimanche, à midi

Le coup de dés : Tintin

Pour plusieurs, le temps des Fêtes rime avec Tintin en version animée à Ciné-Cadeau. Mais cette année, on pourrait brasser les cartes et profiter du débrouillage d’ICI ARTV (jusqu’au 18 janvier) pour revisiter les deux premiers longs métrages en prises de vues réelles des aventures du célèbre reporter : Tintin et le mystère de la Toison d’or et Tintin et les oranges bleues. Respectivement sortis en 1961 et 1964, ces longs métrages proposent des histoires inédites, mais contiennent plusieurs références aux albums de Hergé. Mentionnons également qu’à part Jean-Pierre Talbot (Tintin) et Max Elloy (Nestor), aucun comédien ne conserve son rôle d’un film à l’autre. Même pas Milou.

ICI ARTV, samedi, dès midi