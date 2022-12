Vous craignez de passer les deux prochaines semaines à zapper machinalement d’un poste à l’autre en attendant le Bye bye ? Pas de panique. D’ici au 31 décembre, voici une émission par jour qui mérite le détour.

Lundi 19 décembre

La vraie nature – Au chalet pour Noël

En attendant le retour des émissions habituelles le 15 janvier, Jean-Philippe Dion propose cette émission spéciale de 90 minutes dans laquelle il reçoit un improbable trio : Garou, Marie-Claude Barrette et Naadei Lyonnais. D’après la bande-annonce sur l’internet, le rendez-vous comprendra des larmes (un classique), une décoration festive du sapin (Marie-Claude qui danse, Jean-Philippe Dion qui pose l’ange au sommet avec l’aide de Garou) et deux invités « surprises » : Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau.

TVA, 19 h 30. En rediffusion le 25 décembre à 21 h 30.

Mardi 20 décembre

PHOTO CHARLES SYKES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mariah Carey

Mariah Carey : Merry Christmas to All !

La reine de Noël autoproclamée profite de décembre pour nourrir sa légende en livrant un concert spécial du temps des Fêtes. Enregistré au Madison Square Garden de New York, son tour de chant comprendra quelques classiques du répertoire festif, dont son indémodable All I Want For Christmas Is You. Originalement parue en 1994, la chanson retrouve chaque année le sommet des palmarès aux alentours du réveillon. Espérons seulement que miss Carey l’interprétera avec plus d’énergie – et moins de lip-sync – qu’en novembre, lors du défilé de l’Action de grâce.

CBS | 20 h

Mercredi 21 décembre

PHOTO JONNY COURNOYER, FOURNIE PAR PRIME VIDEO John Krasinski

Tom Clancy’s Jack Ryan

Trois ans plus tard (en raison d’un changement d’auteur et d’une certaine pandémie), le héros du romancier Tom Clancy reprend du service dans cette nouvelle suite de huit épisodes. Cette fois, Ryan (toujours défendu par John Krasinski) débarque à Rome pour bloquer un projet secret de ressusciter l’empire soviétique. Les évènements prennent toutefois une autre tournure et l’espion est rapidement accusé de trahison. S’ensuit une course contre la montre pour blanchir son nom et, surtout, éviter une catastrophe planétaire.

Prime Video (version française offerte)

Jeudi 22 décembre

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Katherine Levac

Katherine Levac : Grosse

Dans cette prestation de 60 minutes enregistrée alors qu’elle était enceinte jusqu’aux oreilles, l’humoriste discute de sujets très personnels, comme les avantages d’être en couple avec une femme, sa date ratée avec un concurrent aux Chefs ! et – bien entendu – sa grossesse. À défaut de faire rire aux larmes, son spectacle divertit et accroche un sourire au visage. Fait à signaler, c’est l’amoureuse de Katherine Levac, la cinéaste Chloé Robichaud, qui réalise cette captation offerte depuis l’été dernier sur Crave.

Z | 20 h

Vendredi 23 décembre

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA France Beaudoin

C’est Noël pour emporter

Un peu plus d’une semaine avant d’offrir son habituel En direct du jour de l’An, France Beaudoin célèbre 2022 de manière plus calme et posée en recevant six personnalités, qui viendront raconter leurs traditions des Fêtes et, surtout, leurs meilleures suggestions de lecture : Richard Séguin, Caroline Dawson, Pierre Brassard, Sonia Vachon, Joséphine Bacon et Pier-Luc Funk. Comme la musique n’est jamais très loin, l’animatrice accueillera également Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé.

ICI ARTV | 20 h

Samedi 24 décembre

PHOTO CLAUDE DUFRESNE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite

Belle et bum des Fêtes

Si Radio-Canada retient toute l’attention la veille du jour de l’An, Télé-Québec déploie de grands efforts pour s’approprier la veille de Noël. Le diffuseur présente une édition spéciale de Belle et Bum durant laquelle Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne recevront Patsy Gallant, Roch Voisine, Maxime Landry, Annie Blanchard, Barbada, Barry Paquin Roberge, Clerel et Noé Lira. La soirée se poursuit à 21 h 30 avec Y’a du monde à messe. Christian Bégin accueillera Shirley Théroux, Ricardo Larrivée, Garihanna Jean-Louis et Alexandre Barrette. Pour leur part, Pierre Lapointe, Martin Larocque et Michel Fugain pousseront la note.

Télé-Québec | 20 h

Dimanche 25 décembre

PHOTO FOURNIE PAR PLANÈTE+

La La La

Pour souligner son grand débrouillage, la chaîne Planète+ propose ce réjouissant documentaire du Français Éric Bitoun qui retrace la grande histoire des comédies musicales : des délires kaléidoscopiques de Busby Berkeley des années 1930 au plus récent La La Land de Damien Chazelle en passant par Singin’ in the Rain, Les parapluies de Cherbourg, Grease et Chicago. Accompagnée des témoignages d’experts et d’amoureux du genre, dont Michel Legrand et Patrice Leconte, cette émission d’une heure contient une panoplie d’extraits qui donneront envie à plusieurs téléspectateurs de voir (ou revoir) des films dansants et chantants pour clôturer l’année en beauté.

Planète+ | 19 h 30

Lundi 26 décembre

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Ariane Laniel, Annabelle Oliva-Denis, Julie St-Pierre, Pierre-Luc Blais, Frank Hudon et Emmanuel McEwan

Mixmania : 20 ans plus tard

Come on everybody, c’est le temps de rattraper ce documentaire réalisé par Bianca Gervais, qui revisite le phénomène Mixmania. Débarqué sur Crave en juin, il rassemble plusieurs concurrents de l’édition 2002 de l’émission de téléréalité – Ariane Laniel, Annabelle Oliva-Denis, Julie St-Pierre, Frank Hudon, Emmanuel McEwan et Pierre-Luc Blais –, qui avaient acquis le statut de vedettes pop en quelques semaines. D’une durée d’une heure, le rendez-vous parle du grand succès des groupes Aucun regret et Défense urbaine, qui s’étaient produits quatre fois (!) au Centre Bell et avaient vendu 200 000 albums.

VRAK | 21 h

Mardi 27 décembre

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Chelsea Handler

Chelsea Handler : Revolution

C’est aujourd’hui qu’arrive la captation du dernier spectacle solo de Chelsea Handler, Vaccinated and Horny (traduction libre : Vaccinée et excitée), qu’elle promène partout en Amérique du Nord depuis l’été 2021. À Nashville, devant une foule conquise d’avance, l’humoriste américaine discute d’un large éventail de sujets avec son franc-parler habituel : ses chiens, son statut de femme célibataire sans enfant, sa famille envahissante, les hommes qui portent des gougounes, son amour du ski et comment elle a réussi à satisfaire sa libido en pleine pandémie.

Netflix (version avec sous-titres en français offerte)

Mercredi 28 décembre

PHOTO JOHN WILSON, FOURNIE PAR NETFLIX Daniel Craig

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Avec son intrigue parfaitement ficelée, le premier chapitre de Knives Out nous avait agréablement surpris en 2019. Voilà pourquoi on attend sa suite avec impatience, laquelle est sortie dans quelques salles de cinéma en novembre. Bonne nouvelle : la critique semble avoir aimé ce deuxième chapitre écrit et réalisé par Rian Johnson, dans lequel l’intrépide détective Benoit Blanc (Daniel Craig) part en Grèce pour élucider un mystère impliquant un nouveau panel de suspects hauts en couleur défendus par Edward Norton, Janelle Monáe et Kate Hudson.

Netflix

Jeudi 29 décembre

PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD AUBIN Les Trois Accords

Les Trois Accords : Live dans le plaisir

Réalisé par Louis-Philippe Eno, ce film sorti au cinéma au printemps 2021 est l’antidote parfait au blues post-Noël et pré-jour de l’An. Pendant 90 minutes, le quatuor composé de Simon Proulx, Charles Dubreuil, Pierre-Luc Boisvert et Alexandre Parr livre 18 chansons entouré d’immenses écrans, sur lesquels défilent des images qui illustrent chacune d’elles. Détail à mentionner, le groupe administre un traitement choc à certains classiques, comme Hawaïenne, Elle s’appelait Serge et Saskatchewan. Le happening musical se poursuit vendredi, même heure, même poste, avec Guylaine Tanguay, qui propose une veillée pop avec Kim Richardson, Marie-Ève Janvier, King Melrose, France D’Amour et Sara Dufour.

Télé-Québec | 20 h

Vendredi 30 décembre

PHOTO ÉRIC MYRE Christine Morency

Corde raide

Comme plusieurs chaînes, Z profite du temps des Fêtes pour proposer quelques rafales. Aujourd’hui, c’est au tour de Corde raide, cette série pilotée par Christine Morency qui teste les limites de l’humour. Dans chaque épisode, trois humoristes livrent un numéro original articulé autour du même thème (féministes, maladies mentales, drag queens, politiciens). Un jury donne ensuite son avis et choisit son approche préférée. Parmi les artistes de stand-up qui défileront sous les projecteurs dans l’une des huit émissions qui seront diffusées cet après-midi, on signale Ève Côté, Olivier Martineau, Maude Landry, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Virginie Fortin et Mehdi Bousaidan.

Z | 14 h